Девушка нашла необычный способ "заплатить" за парня в кафе

NDA pro-poor policies pic.twitter.com/TMpYGcOHVW — Office of RG (@OfficeOfRG) 14 июля 2017 г.



В Сети появилось видео, на котором девушка нашла необычный способ решить проблему: кто должен платить в кафе. За короткое время видео стало вирусным.Способ оплаты, которым воспользовалась девушка, так озадачил пользователей Сети, что ролик стал вирусным. Он вышел в топ на сайте Reddit.com, где собрал больше 3,5 тысячи комментариев.Автор оригинального поста задается вопросом: "Так кто же оплатил счет?!" Судя по видео, действие происходит в одном из городов Китая.