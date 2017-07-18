Почему казахстанцам не стоит уезжать из Казахстана

Казахстан обогнал Чехию в рейтинге лучших для миграции стран. А если так, стоит ли его покидать, рассматривая другие страны для ПМЖ?



Американское издание Boston Globe опубликовало рейтинг US News and World Report о лучших и худших для иммиграции стран. Из 80 исследуемых стран Казахстан в нем занял 46 место. Страны оценивались по следующим критериям:



- экономическая стабильность,

- равенство доходов,

- рынки труда и высказывания бизнес-лидеров и представителей элиты.



Авторы исследования также использовали информацию Всемирного банка и ООН в сфере миграции. В десятку наиболее привлекательных для переезда на ПМЖ стран попали Канада, Швейцария, Австралия, Германия, Норвегия, США, Нидерланды, Финляндия и Дания.



Параметры выбора



Примечательно, что лучше Казахстана для иммиграции, согласно рейтингу, стали Россия (24 место), Украина (31 место) и Беларусь (38 место). При этом Казахстану удалось обогнать Венгрию, Хорватию, Латвию и Чехию, что вызывает удивление. Ведь у многих людей на постсоветском пространстве сложилось убеждение, что уровень жизни в этих странах выше, поэтому их стоит рассматривать для иммиграции.



Однако по мнению политолога Замира Каражанова, жить там не лучше и не хуже.



— У каждой страны есть свои специфичные особенности, свои плюсы и минусы. Их надо учитывать. Мы все прекрасно знаем, что даже переезд из одного конца города в другой приносит немало сюрпризов и вызывает чувство разочарования. Такое же чувство может возникнуть и при смене страны. К примеру, в 90-х годах многие казахстанцы выехали в Германию на ПМЖ, но были и те, кто потом вернулся назад в Казахстан.



Схожая картина была и в случае с Россией. Не у всех жизнь устроилась в новой стране. Это говорит о том, что решение о смене ПМЖ должно учитывать много нюансов и быть обдуманным, а не эмоциональным, — отмечает политолог.



При переезде на ПМЖ в другую страну следует учитывать:



- миграционную политику в стране пребывания,

- менталитет и толерантность населения,

- экологию,

- шансы найти работу, желательно по диплому и с хорошим окладом.



Меньшее из зол?



— При выборе страны, наверное, стоит спросить, чем можно поступиться ради переезда? На какие жертвы пойти? Естественно, при выборе страны следует оценивать ее экономические перспективы, от которых зависит уровень личного благосостояния и качество жизни. Кроме того, следует учитывать и свои возможности. В противном случае даже благоприятные условия в стране пребывания могут не сильно помочь. А это мобильность, образование, личные сбережения, коммуникабельность. Поэтому стоит задуматься, а стоит ли игра свеч? Может лучше быть первым в колхозе и жить комфортно, чем быть последним в городе и наслаждаться жизнью других людей, заглядывая в окна их домов? — рассуждает Каражанов.



Политолог затруднился объяснять, как Казахстану удалось обогнать в рейтинге Чехию.



— Лично я не думаю, что Чехия проигрывает Казахстану по привлекательности. Эта страна является членом Евросоюза, поэтому берет на себя обязательство в вопросах соблюдения прав человека, в том числе в вопросах миграции населения. Но есть и проблемы.



В Чехии нет госпрограммы по иммиграции. Поэтому претендентам на ПМЖ придется больше рассчитывать на свои силы, нежели на поддержку со стороны государства. В Казахстане, например, созданы условия для возвращения на историческую родину оралманов. В России есть аналогичная программа. Возможно, что такие моменты сыграли свою роль в том, что Казахстан обошел Чехию в рейтинге, — предполагает политолог.



Европа — не значит лучше



При этом, по наблюдениям политолога, такие страны как Латвия, Хорватия и Венгрия, по экономическим и даже социальным показателям в общем и целом находятся в одной группе с Казахстаном.



— По объему экономики мы обходим Венгрию, еще больше разрыв у нас с Латвией и Хорватией.



Это периферийные страны, у них проблем в развитии не меньше, а может и больше, чем у Казахстана.



Единственная разница в том, что они расположены в Европе. На практике этот факт не является гарантией, что приехавшим в эти страны на ПМЖ людям жить будет лучше, чем в Казахстане. Свои надежды они лишь могут связывать с тем, что когда-нибудь ситуация изменится и соседство с ЕС даст свои позитивные результаты. Только в такую сказку мало кто верит. А на нее больше рассчитывали спекулянты, скупавшие здесь дешевую недвижимость, в расчете на то, что она потом подорожает.



Но 2014-2015 годы, когда цены на нефть в мире стремительно упали, что сказалось на благосостоянии наших граждан и россиян, смысла заниматься спекуляцией уже не было. Поэтому главный вопрос был не в том, что купить, а как продать и не понести убытки, — заключает Замир Каражанов.