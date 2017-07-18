Казахстанцам открыли доступ к дешевой ипотеке

В шести регионах республики начали выдавать льготную ипотеку по программе "Нурлы жер". Об этом заявил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, выступая на заседании правительства, передает LS.



Он уточнил, что на эту программу из Нацфонда выделено 10 млрд тенге.



"В шести регионах республики (Астана, Алматы, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская области) начали предлагать населению льготную ипотеку. При этом семь банков (Сбербанк, АТФБанк, БанкЦентрКредит, BankRBK, Тенгри банк, Цеснабанк и Жилстройсбербанк) готовы участвовать в программе. Из них четыре фининститута прогнозируют выдачу 2 тыс. займов на 30 млрд тенге" - уточнил Касымбек.



Министр добавил, что в программе также предусмотрены меры по стимулированию строительства жилья частными застройщиками. Для субсидирования кредитов застройщиков из Нацфонда выделено 11 млрд тенге.



"На рассмотрении для кредитования в банках (Сбербанк, АТФ банк, БанкЦентрКредит, Тенгри банк, Цеснабанк, Нурбанк, Евразийский банк) находятся 17 проектов застройщиков на сумму займов 53,6 млрд тенге. Планируется за счет реализации данных проектов в 2018-2019 годы ввести 282 тыс. кв. м жилья. Проекты реализуются в восьми регионах (Астана, Алматы, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Южно-Казахстанская, Костанайская, Западно-Казахстанская области)", - отметил глава ведомства.



Как ранее сообщал LS, в ближайшие 15 лет в Казахстане выдадут 8 тыс. ипотечных кредитов под низкие процентные ставки.



В свою очередь представители казахстанских банков ожидают оживления на рынке ипотечных кредитов в 2017 году. Некоторые финансовые организации заявили о намерении нарастить объемы выдачи данных займов.