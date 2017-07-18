Необычные вспышки в небе над Петропавловском удивили жителей

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Сегодня в седьмом часу вечера в Петропавловске было заснято интересное явление в небе возле Сокола, рядом с маленькой церковью SKOPETRO - @skopetro - Мы есть во всех соцсетях. Присылайте новости в Директ,на WhatsApp 87777912355. Все видео , присланное вами можно посмотреть на канале ютюб - SKOPETRO #петропавловск #ско #казахстан #скопетро #северныйказахстан #kazahstan #petropavl #skopetroinstagram #skopetro #sko_kz #sko #петропэ #уютныйпетропавловск #типичка #sko_go #sko_live #ДружныйПетропавловск
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