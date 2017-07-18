Необычные вспышки в небе над Петропавловском удивили жителей

Кадры необычного явления, снятого 17 июля, опубликовали в Instagram на странице skopetro.На них видны повторяющиеся, отчетливо заметные белые вспышки, передвигающиеся по небу.Автор ролика пояснил, что видео снято в седьмом часу вечера в небе возле Сокола, рядом с маленькой церковью.Пользователи Казнета предположили, что вспышки не что иное как инопланетяне либо шаровая молния.А кто-то предложил более банальное объяснение увиденному, посчитав, что это просто голуби, воздушный змей или пакет.