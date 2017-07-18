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Необычные вспышки в небе над Петропавловском удивили жителей

Просмотров:402 Опубликовано: Сегодня, 13:52
Необычные вспышки в небе над Петропавловском удивили жителей
Кадр видео instagram.com/skopetro
Кадры необычного явления, снятого 17 июля, опубликовали в Instagram на странице skopetro.

На них видны повторяющиеся, отчетливо заметные белые вспышки, передвигающиеся по небу.

Автор ролика пояснил, что видео снято в седьмом часу вечера в небе возле Сокола, рядом с маленькой церковью.

Пользователи Казнета предположили, что вспышки не что иное как инопланетяне либо шаровая молния.

А кто-то предложил более банальное объяснение увиденному, посчитав, что это просто голуби, воздушный змей или пакет.

Сегодня в седьмом часу вечера в Петропавловске было заснято интересное явление в небе возле Сокола, рядом с маленькой церковью SKOPETRO - @skopetro - Мы есть во всех соцсетях. Присылайте новости в Директ,на WhatsApp 87777912355. Все видео , присланное вами можно посмотреть на канале ютюб - SKOPETRO #петропавловск #ско #казахстан #скопетро #северныйказахстан #kazahstan #petropavl #skopetroinstagram #skopetro #sko_kz #sko #петропэ #уютныйпетропавловск #типичка #sko_go #sko_live #ДружныйПетропавловск

Публикация от ПЕТРОПАВЛОВСК | СКО (@skopetro)


Источник: Nur.kz
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