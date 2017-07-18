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В Узбекистане запретили фильмы про пьянство, насилие и секс

Просмотров:264 Опубликовано: Сегодня, 15:25
В Узбекистане запретили фильмы про пьянство, насилие и секс
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Принцип включения лент в «черный список» не до конца понятен даже экспертам.

Странности «черного списка»

Агентство по интеллектуальной собственности запретило в Узбекистане 225 зарубежных фильмов. Как отмечает Sputnik Узбекистан, перечень не рекомендованных к распространению в Узбекистане фильмов стал уже вторым «запретным списком» от агентства с начала года. Два месяца назад в качестве пробного шара выступили компьютерные игры, а теперь чиновники добрались и до кинофильмов.

Новый список не рекомендованных произведений оказался больше предыдущего в несколько раз, а огрехов и недоработок в нем практически нет. Но по-прежнему не ко всем произведениям авторы смогли найти полную информацию и из целых серий кинофильмов выбрали почему-то только по одной картине.

Например, в список попала только вторая часть ужастика «Ведьма из Блэр» и фильм «Посланники-2» — второсортные ужастики с низкими рейтингами. Первые части фильмов в список не попали. И таких избирательных моментов с запретом только одной части из серии в списке много.

Такая же избирательность проявилась и в отношении нашумевших в свое время фильмов «Пила-6», «У холмов есть глаза-2» и «Астрал-3» — первые их части под запрет не попали. Как рассказал кинокритик, колумнист Sputnik Лев Рыжков, такой подход свидетельствует об избирательности и тщательной работе экспертов.

«Это говорит о тщательности работы сотрудников ведомств, которые пытались что-то спасти и спасли. Например, первая часть фильма «Ведьма из Блэр», — отметил он.

К фильмам «Бойцовский клуб зомби», «Машина», «Резня в торговом проходе-12» чиновники не смогли найти информацию о жанрах кинокартин. При этом другие картины, не имеющие широкой известности и получившие разгромные рецензии от кинокритиков, чиновникам найти удалось.

«Реальность не смонтируешь»

Чиновники в своем решении руководствовались буквой закона: провели экспертизу и внесли в список фильмы, которые «содержат сцены насилия, бесчеловечности, беспощадности, агитируют употребление алкогольной и табачной продукции, беспорядочность, легкомысленность, сексуальную несдержанность, гомосексуализм, свингерство».

Стоит отметить, что в список не попала ни одна из двух частей фильма «50 оттенков серого» или сериал «Игра престолов», а также еще несколько кинолент, в которых в той или иной мере содержатся сцены с насилием, сексом, алкоголем и наркотиками.

Больше половины фильмов в списке — 153 картины — сняты в США или в кооперации американцев с западными странами — Канадой, Германией, Великобританией, Францией и другими. Есть в списке и картины, снятые в Европе, Израиле и Австралии.

Под запрет попали и обе части индонезийского боевика «Рейд», несколько корейских, индийских и японских фильмов. Попал в список и российский фильм «Ее звали Муму» режиссера Владимира Мирзоева.

По словам Мирзоева, запрет фильмов и игр — это типичный случай, когда традиционалистское общество пытается влиять на культуру исходя из своих концептов и не дает социуму динамично двигаться в современность.

«Довольно глупо вылизывать сценарий и вырезать из фильма фрагменты, когда их нельзя вырезать из реальности

Нельзя же смонтировать реальность, чтобы она была идеальной и приглаженной», — уверен режиссер.

Конечно, как отметил Мирзоев, существуют такие фильмы и литература, которые рисуют идеализированную картину. Но когда подобным становится все искусство, теряется динамика в обществе и останавливается его развитие.

«Запретный плод всегда сладок»

Чтобы люди стали лучше, требуется не фильмы запрещать, а развивать образование, науку, законодательство, полагает режиссер. Усилия властей следует направить на улучшение жизни, а искусством должны заниматься художники.

«Зря власти вмешиваются в это дело. Это не их работа», — заявил Мирзоев.

Как считает кинокритик, колумнист Лев Рыжков, смысла запрещать те или иные картины нет — это только привлечет внимание ко многим фильмам из списка.

«Запретный плод всегда сладок. Фильмы эти добру не научат, их аудитория в основном подростки… Для них это модно, завлекательно, они хотят их смотреть», — добавил он.

Рыжков считает позитивным, что в список не попали классические произведения и шедевры кинематографа, и даже у многих знаковых фильмов, например, у ужастиков «Ведьма из Блэр» или «Астрал», чиновники не стали запрещать первые части, которые могут показать особенности жанра.
Источник: 365info.kz
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Комментарии ( 2 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 17:32
Защита молодых неокрепших умов от ненужного, а порой и опасного, шлака.
Цитата: Englishman
Завтра будут решать за всех, что можно есть, а что нельзя, какому Богу верит, а какому нет, что можно одевать, а что нет...

Нельзя есть пищу отравленную. Если носишь бороду, то не одевай женское платье. Верь Богу, но не забывай, что живешь ради людей. Ну, и так далее..
 
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Englishman (Посетители) Сегодня, 16:05
Странно, когда кучка "умников" решают за всех, что им можно смотреть, а что нельзя. Завтра будут решать за всех, что можно есть, а что нельзя, какому Богу верит, а какому нет, что можно одевать, а что нет...

God save the queen!
 
 

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