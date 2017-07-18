Какие документы на автомобили из стран ЕАЭС необходимо иметь в Казахстане

В Министерстве внутренних дел РК рассказали, какие документы необходимо иметь казахстанцу, желающему ездить по стране на автомобиле из стран-членов Евразийского экономического союза, передает корреспондент Today.kz.



Так, по информации ведомства, эксплуатация машин, зарегистрированных на территории стран-членов ЕАЭС, гражданами Казахстана регламентируется тремя основными документами: конвенцией о дорожном движении, договором о "Евразийском экономическом союзе" и законом РК "О дорожном движении".



Тем самым, в МВД отмечают, что для того, чтобы управлять автомобилем, состоящим на учете в одной из стран ЕАЭС, за исключением Кыргызстана, казахстанцу необходимо иметь пять документов:

- свидетельство о регистрации транспортного средства;



- регистрационный номерной знак транспортного средства;

- отличительный знак государства;



- документ, подтверждающий факт прохождения технического осмотра транспортным средством;

- страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.



При этом в ведомстве отмечают, что в случае нахождения автомобиля на территории РК более одного года, его необходимо зарегистрировать в уполномоченном органе.



Что же касается авто из Кыргызстана, то в МВД РК напоминают, что, согласно протокола по вхождению страны в ЕАЭС, казахстанцам запрещено управлять транспортными средствами из этой республики по доверенности.