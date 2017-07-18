Информацию об опасности спиннеров прокомментировали в Минздраве

Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин прокомментировал распространенную в России информацию с предупреждением о возможной опасности игрушек-спиннеров, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщил корреспонденту председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин, подобные игрушки в Казахстане обязательны к сертификации.



"Спиннеры используются не только детьми, но и взрослыми. Больше как средство против стресса. Подлежит сертификации органами госстандарта. Это легко проверить, если нет - обяжем", - сообщил Жандарбек Бекшин.



В свою очередь главный эксперт Управления контроля за техническим регламентом Комитета охраны общественного здоровья Розалина Ермекпаева выразила солидарность с коллегами из России, добавив, что поскольку спиннер является игрушкой, их продавцы обязаны иметь соответствующий сертификат.



"Игрушка должна соответствовать требованию технического регламента о безопасности. Это технический регламент, в котором прописаны все требования к продукции, на которую он распространяется. Любая игрушка должна реализовываться при наличии сертификатов соответствия, это однозначно. Подтверждение соответствия игрушек осуществляется в форме сертификации. Все продавцы обязаны иметь на руках сертификат. На них должен быть сертификат соответствия", - пояснила она.



Ранее Роспотребнадзор заявил о проведении исследования спиннеров, отметив их агрессивное продвижение в подростковой и молодежной среде.



В ведомстве рекомендовали родителям, которые приняли решение приобрести спиннер ребенку, обратить внимание на следующие моменты:

- не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук;

- поскольку спиннеры продаются в различном ценовом диапазоне, в том числе через зарубежные интернет-ресурсы, они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям, при приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум;

- в случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования;

- если с игрушкой играют дети, следует периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей;

- спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальваническими элементами питания ("часовыми" батарейками) должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей.



Спиннер, фиджет-спиннер, вертушка, крутилка для рук (англ. fidget spinner, hand spinner) - развлекательная и антистрессовая игрушка-тренажер. В центре спиннера находится металлический или керамический подшипник, радиально расположены несколько лопастей/крыльев или утяжелителей. Игрушка изготавливается из различных материалов - латуни, нержавеющей стали, титана, меди или пластика. Материал и дизайн подшипников влияет на продолжительность вращения, тип производимых вибрации и шума, создавая сенсорную обратную связь.



Спиннер стал популярен в 2017 году, и сейчас его популярность растет. Хотя спиннер часто преподносится как полезная для здоровья игрушка, он стал популярен среди школьников, выполняющих с ним различные трюки. В результате спиннеры запретили в нескольких школах в США на основании того, что игрушки отвлекают детей от учебы, но в отдельных школах их все же используют ограниченно, чтобы помочь учащимся сконцентрироваться.