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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане предлагают законодательно закрепить обязательную вакцинацию

Просмотров:79 Опубликовано: Сегодня, 10:24
В Казахстане предлагают законодательно закрепить обязательную вакцинацию
.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане предложили законодательно закрепить обязательную вакцинацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас разрабатывается пакет поправок в законодательство, в том числе обсуждается вопрос о введении обязательного требования, например, вакцинации. Но есть как сторонники, так и противники этого. И мы обязаны учитывать мнение всех сторон. Пока решение не принято по этому поводу», - сообщил на брифинге в Правительстве министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев.

Министр сообщил, что есть случаи, когда по религиозным мотивам люди отказываются от вакцинации от опасных инфекции. «Есть такие люди и среди мусульман, и среди христиан. Здесь много зависит от разъяснительной работы. Потому что насильно заставить человека сделать прививку или перелить кровь мы не имеем права. Это зависит от сознания и ответственности самих граждан. Но разъяснительная работа в этом плане ведется», - отметил министр.
Источник: КАЗИНФОРМ
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Комментарии ( 4 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 10:57
kolu411,
Вот именно. У меня ужесть есть один сын, который стал инвалидом от АКДС.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 10:49
Осталось только чипировать.. Ну и уши купировать можно для красоты.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Вован
  • Normal
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 10:45
Мы от прививок отказываемся не по религиозным мотивам, а из за качества предоставляемых вакцин. После того как начались массово проявлять побочный эффект. Пусть не требуют от родителей согласие на прививку в письменном ввиде, в случае побочки пусть ответят те которые дали согласие на закуп именно этой вакцины. Почему наши дети должны быть подопытными кроликами
 
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  • Лесник
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  • Jack
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  • Ну Ну
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 10:41
(Это зависит от сознания и ответственности самих граждан.)
А какую ответственность берет на себя государство за побочные действия некачественной вакцинации??? Какие гарантии???
 
 

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