Кожамжаров поручил искоренить протекционизм и кумовство

В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции состоялось заседание коллегии, на котором глава ведомства Кайрат Кожамжаров озвучил стратегические задачи, поставленные Президентом Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.



По данным пресс-службы, ключевыми вопросами повестки дня стали: формирование профессионального государственного аппарата, повышение качества оказания государственных услуг и превенция коррупции.



Кайрат Кожамжаров подчеркнул особую значимость качественной и своевременной реализации первого направления институциональных реформ и определил основные приоритеты.



В ведомстве сообщили, что в рамках формирования профессионального государственного аппарата поручено: обеспечить неукоснительное соблюдение принципа меритократии, искоренить факты протекционизма и кумовства.



"Как отметил Глава государства, каждый должен ощутить, что на государственную службу можно поступить "без блата". При дальнейшем продвижении следует обеспечить карьерный рост служащих с учетом их опыта и знаний и только на конкурсной основе. Второе. Ключевой задачей определено внедрение новой системы оплаты труда по результатам. Поручено в рамках ее подготовки учесть все аспекты деятельности, влияющие на достижение показателей эффективности с целью обеспечения достойной оплаты труда служащих, особенно на региональном уровне. Планируется, что в следующем году пройдет пилотное апробирование новой системы", - говорится в пресс-релизе агентства.



Третьим пунктом отмечена дальнейшая минимизация "командных перемещений". Уже сейчас, по данным ведомства, они сокращены в 18 раз. Поручено принять дополнительный комплекс мер по их исключению.



"Четвертое. Обеспечение прозрачности конкурсных процедур. Для этого регионам поручено довести до общественности о возможности их участия во всех конкурсах в качестве независимых наблюдателей. Пятое. Повысить качество оказания государственных услуг, построив клиентоориентированную модель. Принять меры по оптимизации и автоматизации услуг, оказываемых государственными органами. Шестое. Продолжить практику формирования антикоррупционной культуры граждан. Это особенно актуально в рамках реализации программной статьи Главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", - сообщили в АДГСПК.



Также одна из задач - определить ключевой задачей защиту и восстановление прав государственных служащих. В этом контексте поручено активизировать деятельность уполномоченных по этике и обеспечить объективное рассмотрение материалов Советами по этике.



Как подчеркнул Кайрат Кожаржаров, в этой работе важное значение имеет информирование населения о принимаемых государством мерах, нацеленных во благо и во имя служения народу. Результатом, по его мнению, должно стать повышение уровня доверия населения к государственному аппарату.



В работе коллегии приняли участие руководители и работники агентства, Академии государственного управления, Национального центра по управлению персоналом и Национального бюро.