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Проблемы со снятием наличных в банкоматах объяснили в Qazkom

Просмотров:204 Опубликовано: Сегодня, 12:07
Проблемы со снятием наличных в банкоматах объяснили в Qazkom
Фото с сайта tengrinews.kz
В Qazkom и Halyk Bank объяснили, почему возникают проблемы со снятием наличных в банкоматах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"К сожалению, в те дни, когда люди получают зарплаты и пенсии, в некоторых банкоматах могут закончиться наличные. В целом, для банков и для клиентов выгоднее безналичная форма расчетов и мы активно ее пропагандируем. На сегодня у нас примерно четверть оборота по платежам составляют безналичные транзакции. В сравнении с развитыми странами это мало, но если посмотреть на другие казахстанские банки, то это существенно. В целом, только в Алматы у нас 500 банкоматов, обороты по которым постоянно растут. Только в июле через банкоматы Казкоммерцбанка было обналичено более 185 миллиардов тенге. Из них свыше 40 миллиардов сняли клиенты других банков", - рассказал управляющий директор Qazkom Нурлан Жагипаров.

По словам заместителя председателя правления Halyk Bank Марата Альменова, банкоматы всех банков в Казахстане в июне 2017 года выдали примерно 700 миллиардов тенге.

"У нас 7,5 миллионов клиентов Halyk Bank, у Qazkom - 5,5 миллионов. Население Казахстана - 18 миллионов, из них трудоспособного - 9 миллионов. Соответственно, клиентская база двух банков - самая большая в стране. В июне 2017 года банкоматы всех банков выдали 700 миллиардов тенге. Halyk выдал 330 миллиардов, Казком - 185 миллиардов", а это почти 80% от общей выдачи, - сказал Марат Альменов.

По данным Марата Альменова, из 3,5 миллионов получателей соцпособий и пенсий, только в Halyk Bank обслуживаются 2 миллиона, а в Qazkom - 400 тысяч.

"Как правило, заработная плата выплачивается в начале месяца, а пенсии и пособия в несколько этапов с 3 по 15-ое число, в этот период вся наша многотысячная клиентская база сразу идет в банкоматы, выстраивается в очереди, создается определенный ажиотаж. Чтобы контролировать наличие денег в банкоматах по всей республике, в прошлом году мы внедрили систему по управлению наличными деньгами (Cash Management). Мы анализируем активность, и максимально увеличиваем объемы загрузки в банкоматы на эти прогнозные дни. Таких объемов загрузки нет ни у одного банка в стране. Но, до каждого банкомата нужно доехать, произвести выгрузку и загрузку, поехать к следующему банкомату. Это занимает определенное время, особенно в городах с большим траффиком. Чтобы у клиентов всегда была возможность снять наличные, мы в наиболее проходимых местах ставим 3-5 банкоматов рядом. Даже если в одном из них закончатся деньги, во втором, третьем, четвертом наличные обязательно будут. (…) Это требует затрат и времени, но мы к этому идем. Однако, стратегически правильнее стимулировать клиентов переходить на безналичные платежи и переводы. Все усилия нашего банка и Qazkom сосредоточены в этом направлении", - пояснил Марат Альменов.

Также Марат Альменов объяснил, почему банк устанавливает комиссию на снятие наличных в банкоматах: "Банки вынуждены ставить определенные комиссии на снятие денег, поскольку это достаточно затратно - это хранение денег, их пересчет, загрузка, инкассация и т.д. Эти расходы и покрываются за счет таких комиссий".

Кроме этого, управляющий директор Qazkom Нурлан Жагипаров рассказал о комиссиях банка. "Часто бывает, что, сравнивая тарифы Qazkom и какого-то другого банка, люди выдергивают из контекста маленький фрагмент. Например, берется шкала из 30 тарифов, по трем нас выделяют, и говорят, что "Qazkom взимает по этим трем тарифам, вот бессовестные", а по остальным 27 умалчивают. Однако, чтобы сравнение было корректным, нужно очень внимательно анализировать тарифную политику сравниваемых банков. У нас она понятна, прозрачна, всем известна, поэтому нас легко критиковать. Нужно понимать, что банки - не благотворительные организации, им необходимо зарабатывать. И если кто-то заявляет, что не берет комиссий за услуги, то нужно вспомнить пословицу о бесплатном сыре".

Нурлан Жагипаров подчеркнул, что Qazkom ориентируется на мировые рыночные тенденции и соответственно выстраивает тарифную политику.

"Если посмотреть на международный опыт, то, например, в Англии, в Америке тоже часто критикуют крупные банки, которые активно работают с населением. И, если раньше банки заявляли о том, что все вокруг дают бесплатно, не взимают комиссию, то сейчас я наблюдаю обратный эффект. Например, у моей сестры есть счет в крупнейшем зарубежном розничном банке, и каждый месяц взимают абонентскую плату 12 долларов за обслуживание ее дебетной карты. Мы к этому тоже когда-нибудь вернемся", - заключил Нурлан Жагипаров.
Источник: Tengrinews.kz
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