Когда в Казахстане введут электронные домовые книги, рассказали в МВД РК

Сервис электронной домой книги будет разрабатываться после того, как в конце 2017 года завершится доработка информационных систем "Адресный регистр" Министерства информации и коммуникации и "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" МВД РК, сообщается в ответе ведомства на запрос Tengrinews.kz.



Отмечается, что данные информационные системы уже запущены в промышленную эксплуатацию.



"В рамках взаимодействия информационных систем государственных органов осуществляется работа по присвоению регистрационных кодов адреса (РКА), посредством которых в государственной базе данных Министерства юстиции "Регистр недвижимости" осуществляется проверка правильности адреса, наличия зарегистрированной недвижимости, владельцев и их прав собственности", - указано в ответе МВД РК.



Для присвоения кодов РКА казахстанцам, чьи адресные данные имеются в информационной системе, требуется явка гражданина.



"Присвоение кода РКА адресным сведениям ведется до настоящего времени, так как регистрация граждан носит явочный характер", - отметили в ведомстве.



Завершение доработки информационных систем "Адресный регистр" и "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" планируется завершить до конца 2017 года После этого будет разрабатываться сервис "электронной домовой книги", который позволит собственникам жилищ получать сведения о количестве зарегистрированных граждан по конкретному адресу и своевременно принимать меры по снятию с регистрации лиц, фактически там не проживающих, собственникам жилища.



До тех пор ни один госорган в Казахстане не может беспрепятственно предоставить информацию о количестве людей, прописанных в жилых помещениях.



Напомним, как сообщалось недавно, глава Ассоциации риэлторов Казахстана случайно узнала, что в ее квартире 18 лет был прописан незнакомый человек.