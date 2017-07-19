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Когда в Казахстане введут электронные домовые книги, рассказали в МВД РК

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 13:10
Когда в Казахстане введут электронные домовые книги, рассказали в МВД РК
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Сервис электронной домой книги будет разрабатываться после того, как в конце 2017 года завершится доработка информационных систем "Адресный регистр" Министерства информации и коммуникации и "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" МВД РК, сообщается в ответе ведомства на запрос Tengrinews.kz.

Отмечается, что данные информационные системы уже запущены в промышленную эксплуатацию.

"В рамках взаимодействия информационных систем государственных органов осуществляется работа по присвоению регистрационных кодов адреса (РКА), посредством которых в государственной базе данных Министерства юстиции "Регистр недвижимости" осуществляется проверка правильности адреса, наличия зарегистрированной недвижимости, владельцев и их прав собственности", - указано в ответе МВД РК.

Для присвоения кодов РКА казахстанцам, чьи адресные данные имеются в информационной системе, требуется явка гражданина.

"Присвоение кода РКА адресным сведениям ведется до настоящего времени, так как регистрация граждан носит явочный характер", - отметили в ведомстве.

Завершение доработки информационных систем "Адресный регистр" и "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" планируется завершить до конца 2017 года После этого будет разрабатываться сервис "электронной домовой книги", который позволит собственникам жилищ получать сведения о количестве зарегистрированных граждан по конкретному адресу и своевременно принимать меры по снятию с регистрации лиц, фактически там не проживающих, собственникам жилища.

До тех пор ни один госорган в Казахстане не может беспрепятственно предоставить информацию о количестве людей, прописанных в жилых помещениях.

Напомним, как сообщалось недавно, глава Ассоциации риэлторов Казахстана случайно узнала, что в ее квартире 18 лет был прописан незнакомый человек.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 14:57
Швейк,
В жировке от РКЦ написано сколько у вас человек проживает.
 
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  • Ну Ну
  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 14:06
Шым-Актау,
Дело не в прописке, а в невозможности проверить сколько лиц зарегистрировано на вашей жилплощади. Вам охота иметь балласт? А если этот балласт повеселится как давеча в Актобе, а приютившим их у себя посчитают вас? Вам это надо?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Thornhill
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 14:01
Да уберите уже эту богомерзкую прописку. Есть же уд личности или паспорт у граждан.
 
 

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