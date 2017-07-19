Список бесплатных лекарств пополнился в Казахстане

Перечень лекарств для бесплатного обеспечения граждан дополнен 59 новыми наименованиями, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.



В ведомстве утвержден приказ "Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования, в том числе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных лечебных продуктов для бесплатного или льготного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) на амбулаторном уровне".



Данный приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. "В нем утвержден перечень лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения на амбулаторном уровне. В перечне 48 нозологий, в том числе социально значимые заболевания: артериальная гипертензия, язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма, злокачественные новообразования, туберкулез, гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию, детский церебральный паралич, психические заболевания, ВИЧ инфекция. Также перечень расширен заболеванием "Анкилозирующий спондиллит" (болезнь Бехтерева), характеризующимся тяжелым течением", - сообщили в Минздраве.



Новый перечень состоит из 256 лекарственных препаратов, дополненный 59 новыми наименованиями с доказанной эффективностью, в том числе 385 лекарственными формами. Ожидается, что лекарственные препараты будут доступны более 2 миллионам диспансерных больных.



"Внесенные изменения направлены на снижение уровня инвалидизации, показателей смертности от социально-значимых заболеваний, предупреждение осложнений, рецидивов и снижению уровня госпитализации при заболеваниях", - отмечает пресс-служба ведомства.