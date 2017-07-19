СМИ: Таиланд ужесточил требования для туристов

Власти Таиланда ужесточили требования к иностранцам, въезжающим в страну по туристическим и учебным визам. Об этом стало известно порталу Thaivisa, сообщает lenta.ru.
С недавних пор в ряде пограничных пунктов азиатского королевства чиновники спрашивают зарубежных гостей, есть ли у них при себе наличные в сумме 20 тысяч бат. Как выяснили журналисты, такие меры были внедрены в целях борьбы с иностранцами-нелегалами, которые в обход закона работают в Таиланде по туристической или студенческой визе.
Сотрудник иммиграционной службы на условиях анонимности подтвердил данную информацию. По его словам, прибывающие в Таиланд путешественники должны доказать, что смогут обеспечить себя на период пребывания в королевстве.
В соцсетях начали появляться сообщения от иностранцев, которым отказали во въезде в это государство из-за того, что у них не было при себе 20 тыс. бат. Так, один турист заявил, что предъявил таиландским чиновникам подтверждение бронирования отеля, авиабилет и выписку из банковского счета. Однако ему все равно не разрешили посетить Таиланд.
Такие требования, в частности, стали предъявлять к путешественникам в пунктах пропуска в Паданг Бесаре (город на границе с Малайзией), а также в аэропортах Бангкока Суварнабхуми и Донмыанг.
В настоящее время при оформлении туристической визы в Таиланд иностранцы должны доказать, что обладают суммой в 20 тыс. бат на одного человека, или 40 тыс. бат на семью. Однако они не обязаны показывать наличные при въезде в королевство.
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