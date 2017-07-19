Страны ЕАЭС готовы перейти к взаиморасчетам в нацвалютах

Банковские и бизнес-структуры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовы перейти к взаиморасчетам в национальных валютах. Об этом заявляет Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) на основании проведенного исследования, сообщает sputniknews.kz.
По данным ЕЭК, уже сейчас 75,6% платежей за экспорт при взаимной торговле товарами в рамках ЕАЭС осуществляется бизнесом в национальных валютах.
Директор Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров рассказал Sputnik Казахстан о доле каждой из валют во взаимных расчетах.
«Российский рубль действительно широко используется во взаиморасчетах в ЕАЭС, главным образом в двусторонних расчетах России с торговыми партнерами. Его доля, по данным Банка России, в общем объеме направленных и полученных двусторонних платежей в среднем составила: с Республикой Беларусь — 81,1%, с Республикой Казахстан — 53,9%, с Кыргызской Республикой — 44,6%, с Республикой Таджикистан — 35,1%. Второй по значимости валютой в расчетах государств — участников ЕАБР был доллар США, на который в 2015 году приходилось 24,9% объема направленных и полученных платежей государств — участников ЕАБР. При этом на протяжении последних лет отмечается сокращение его доли в структуре платежей относительно 2010 года на 10,1 процентных пункта», — сказал эксперт.
Однако рубль значительно менее широко используется во взаиморасчетах в парах стран без России, тут в основном используется доллар. Например, доля рубля между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан составляет 26,6% от общего объема двусторонних направленных и полученных платежей, между Казахстаном и Кыргызстаном — 1,3%, между Казахстаном и Беларусью — 16,7%.
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