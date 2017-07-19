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Казахстанские пенсионеры живут на грани нищеты, заявил карагандинец министру труда

Просмотров:52 Опубликовано: Сегодня, 18:03
Казахстанские пенсионеры живут на грани нищеты, заявил карагандинец министру труда
Фото из открытых источников
Сегодня состоялась видеоконференция с участием министра труда Тамарой Дуйсеновой. В режиме онлайн она ответила на вопросы ветеранов труда Павлодарской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Весьма серьёзные требования к Дуйсеновой выдвинули пенсионеры из Караганды.

Известный в Караганде активист, экс-депутат областного маслихата Дмитрий Бойко заявил, что пенсионеры в нашей стране живут даже не на грани черты бедности, а на грани нищеты.

"У нас около трети пенсионеров получают минимальную пенсию и ниже, а если учесть тех, кто получает до 44 000 тенге, то получится примерно 45% всех пенсионеров страны. В ЕНПФ в среднем на каждом счету около 860 000 тенге. Если учесть, что пенсионер после выхода на пенсию проживает 12 лет, то на год приходится 72 500 тенге, на месяц 6000, а на день 200 тенге. Я полагаю, что это уже не черта бедности, а черта нищеты, и никакой перспективы нормальной жизни у таких людей нет", – сказал Дмитрий Бойко в прямом эфире министру.

Также активист привёл свои расчёты относительно минимальной заработной платы и прожиточного минимума, установленного в Казахстане. Он напомнил Тамаре Дуйсеновой, что у японских и немецких пленных, которые в 30-е годы жили в Караганде, калорийность пищи достигала 2 540 килокалорий в сутки, в то время как сейчас калорийность пищи в сутки, рассчитанная Министерством здравоохранения РК, составляет всего 2200 килокалорий на человека.

"По продовольственной корзине у нас тоже есть большие претензии. Если пересчитать, то выходит, что гражданам нашей страны достаточно пить 19 миллилитров молока в сутки, есть 4 грамма творога, съедать одно яйцо в три дня, 1,5 грамма майонеза, 55 граммов лука, 14 граммов огурцов, 13 граммов помидоров и 12 граммов ягод. Это всё я говорю, исходя из той продовольственной корзины, которая установлена в Казахстане сегодня. Всего у нас там менее 50 видов продуктов, в то время как в некоторых странах там более ста видов", – изложил свою точку зрения Бойко.

В связи с этим пенсионер выдвинул ряд требований к Тамаре Дуйсеновой: увеличить прожиточный минимум до 40 тысяч тенге и ввести государственное регулирование цен на те продукты, которые находятся в продовольственной корзине.

Также он предложил включить в прожиточный минимум лекарства, так как, по его словам, за год цены на них выросли почти вдвое.

Все доводы и предложения министр слушала молча. После того как Бойко окончил свою речь, она взяла слово, однако обнадёжить пенсионера не смогла.

Министр не стала отрицать того, что вклады в пенсионном фонде весьма малы, а происходит это потому, что в стране низкие средняя и минимальная заработные платы.

"Мы не можем резко взять и поднять минимальную заработную плату. Если мы это сделаем, то работодатели-частники тут же поднимут цены на свои услуги и товары. Цены ведь складываются в том числе и исходя из зарплат сотрудников", – пояснила Дуйсенова.

Что же касается повышения пенсий, то тут министру было что рассказать активисту. По её словам, уже в следующем году базовая пенсия для тех, кто вышел на заслуженный отдых до 1998 года и имеет полный трудовой стаж, увеличится вдвое и будет равна 28 000 тенге. Эта сумма будет прибавляться к солидарной пенсии, и таким образом доходы пенсионеров превысят прожиточный минимум в два и более раза, в зависимости от их стажа и уровня заработной платы.

20 июня 2017 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, предусматривающий повышение пенсий и пособия в связи с рождением ребёнка. Поправки в законодательство по вопросам социального обеспечения предусматривают повышение с 1 июля 2017 года пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, размера государственной базовой пенсионной выплаты. Закон коснётся всех пенсионеров, численность которых в Казахстане превышает 2 млн человек.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 18:17
Я не устану повторять - братцы, нас всего 18 млн в стране, занимающей 9е место в мире по площади. Причём, это не голимая пустыня, как в Монголии. В земле - вся таблица Менделеева, с нефтью и газом в придачу. И че??? stena
 
 

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