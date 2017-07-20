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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Не в пользу вкладчиков: в главном скандале ЕНПФ поставлена точка

Просмотров:404 Опубликовано: Сегодня, 08:01
Не в пользу вкладчиков: в главном скандале ЕНПФ поставлена точка
© Sputnik
Международный банк Азербайджана объявил о принятии плана реструктуризации.

Как сообщает пресс-служба банка, в голосовании приняли участие кредиторы, которым принадлежит 94,1% внешних обязательств.

Из трех возможных опций абсолютное большинство кредиторов (48,1%) проголосовало за обмен текущих обязательств банка в иностранной валюте на новые облигации банка и государств.

Эта схема не дает практически никаких рисков, но и прибыли почти не приносит: согласно ей долг банка обменяют на государственные ценные бумаги Азербайджана сроком на 15 лет и со ставкой 3%.

Это значит, что 71,3 миллиарда тенге пенсионных денег казахстанцев инвестированы в чужую экономику с доходом намного ниже инфляции.

"Экономическая диверсия"

Как написано в законе о пенсионном обеспечении, казахстанцы могут претендовать на сумму с учетом инвестиционного дохода не ниже уровня инфляции. А так как инфляция в Казахстане титаническими усилиями Нацбанка кое-как удерживается в коридоре 6-8%, значит недополученный инвестиционный доход 15 лет подряд будут компенсировать из госбюджета.

"Такую ситуацию нельзя описать словами "выгодно или не выгодно", здесь больше подходит словосочетание "экономическая диверсия", — прокомментировал ситуацию Sputnik Казахстан известный экономист Петр Своик.

Экономическая диверсия, по мнению экономиста, заключается в том, что деньги вкладываются в чужую экономику, тогда как своя нуждается в "длинных" и дешевых деньгах.

"Я исхожу из того, что вложение живых денег казахстанцев, извлеченных из фонда потребления, фактически из кармана работающего населения и отправка их за рубеж — это некий удар по внутренней экономике, — говорит Своик. — Если бы деньги не изымались, люди бы дополнительно получали к своей зарплате еще 10%, и эти деньги вышли бы на внутренний рынок, поощряя потребление и внутреннее производство".

Как объяснил Петр Своик, сама идея накопительной пенсионной системы заключается в том, что деньги изымаются из текущего фонда потребления и переводятся в фонд накопления, то есть инвестируются в увеличение производительных мощностей внутри страны. Тогда это выгодно экономике в целом и конкретному гражданину, так как отдача происходит за счет увеличения сил национальной экономики.

"А что сделал ЕНПФ? Взял деньги из фонда потребления, то есть из экономики страны и невыгодно вложил их в чужую экономику, в данном случае в азербайджанскую. Это и есть диверсия, если называть вещи своими именами, — говорит экономист. — И сейчас как некое достижение нам подают, что спасли, но на менее выгодных условиях. Говорить какие-то слова кроме ругательных здесь не приходится".

В 2014 году Единый накопительный пенсионный фонд инвестировал более 71 миллиарда тенге в Межбанк Азербайджана. В мае этого года банк объявил о банкротстве. Казахстанские власти заявили, что не допустят потери пенсионных денег, вложенных в азербайджанский банк.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 9 )

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  • Ну Ну
  • Швейк
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 09:41
значит недополученный инвестиционный доход 15 лет подряд будут компенсировать из госбюджета

Ну то есть другими словами, проср профукали бабло, а теперь чтобы скомпенсировать недополученный доход, который они обязаны были выплачивать на наши накопления, 15 лет будут перекрывать с помощью наших же налогов.

А может всех, кто виновен в этом беспределе посадить на 15 лет, и пусть своим ударным трудом по пошиву рукавиц на зоне все 15 лет перекрывают недополученный доход?
 
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  • strana.kz
 Лесник (Посетители) Сегодня, 09:10
Цитата: Мэри Джейн
Не прогинайтесь под гнилую систему.

Недолго протянут.
 
-1
  • Mestnyi
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  • Лесник
 Мэри Джейн (Посетители) Сегодня, 09:05
Лада,выпускайте больше открывающих глаза простому народу новостей.Не прогинайтесь под гнилую систему.И исключите новости про "красивые ножки","облака разных полов" и прочую чушь,отвлекающую людей.
 
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  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 08:43
Швейк,
Думаю, что нынешний Ося мает свою долю со всего этого замута. Потому и тихо все.
 
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  • Aktauskii
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 08:42
Я люблю тебя Казахстан и верю что выйдя на пенсию я буду жить (доживать) достойно главное чтоб здоровье не подвело и мог работать!
 
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  • Mestnyi
  • Лесник
 Швейк (Посетители) Сегодня, 08:36
А теперь, граждане, представьте, что ТАКОЕ кто-то провернул бы при Сталине. И потом этих деятелей за это поставили к стенке. Как считаете, это было бы справедливо? Ну и как, будем и дальше слушать либероидные сказочки про 100500 мульенов абсолютно невинных жертв "кровавого палача"? dada
 
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 08:31
**** ******* ******* ****** * *** **** ****,** ******, ** ******. Этих денег не увидит никто и никогда. Пора снимать мораторий на смертную казнь.
 
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  • Усатый
  • Mestnyi
  • Nurzhan_from_aktau
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  • Normal
 Союз (Посетители) Сегодня, 08:27
Такое прямое вредительство чиновников надо приравнивать к предательству и гос. измене! Смогут наши карательные органы привлечь этих врагов по полной? Или система способна сажать только простой люд, профсоюзных активистов да учителей-лжетеррористов? Насколько ещё способно прогнить это болото?
 
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 Краснов (Посетители) Сегодня, 08:08
И хоть одно чиновничье рыло из причастных к этой афере понесет наказание? Однако, вопрос скорее риторический.
 
 

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