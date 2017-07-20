Уроженец Балхаша всколыхнул ученый мир теорией о разнополых облаках

Уроженец Балхаша Азамат Байтасов стал профессором в 26 лет. Он доказал новую теорию о происхождении дождей, сообщает телеканал Orken-media
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Азамат Байтасов доказал, что облака бывают мужского и женского рода. От их союза рождаются осадки.
За исследование Азамат Байтасов получил звание профессора в 26 лет.
Выпускник 8 школы закончил Алматинский университет по специальности география, однако какой именно, телеканал не уточняет.
Затем получил степень магистра и приступил к исследованиям.
Его теорию про «разнополые» облака признали западные ученые (телеканал не уточняет, какие именно ученые), а в Казахстане за нее он получил звание профессора социальных наук.
Азамат Байтасов преподает в школе, а так же является автором учебников.
Выпустил уже 3 методических издания по географии и еще две энциклопедии по естествознанию.
«С детства старался хорошо учиться и добиться успехов. Первое мое открытие по облакам было немного неожиданным.
Так повелось, что большие открытия приходят в нашу страну с зарубежья и чтобы в Казахстане приняли его, нужно время», - рассказал 26-летний профессор.
На этом балхашец останавливаться не собирается. В этом году он едет в Москву, за ученой степенью PhD доктора.
Теперь курс на исследование экономики Казахстана. 28-летний профессор уже работал с этой темой и проанализировал, чего не хватает стране чтобы попасть в «пятьдесят самых развитых стран в мире».
По возвращению абитуриент собирается предложить республике новые пути к развитию.