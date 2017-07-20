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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Уроженец Балхаша всколыхнул ученый мир теорией о разнополых облаках

Просмотров:226 Опубликовано: Сегодня, 08:42
Уроженец Балхаша всколыхнул ученый мир теорией о разнополых облаках
Фото: Facebook
Уроженец Балхаша Азамат Байтасов стал профессором в 26 лет. Он доказал новую теорию о происхождении дождей, сообщает телеканал Orken-media.

Азамат Байтасов доказал, что облака бывают мужского и женского рода. От их союза рождаются осадки.

За исследование Азамат Байтасов получил звание профессора в 26 лет.

Выпускник 8 школы закончил Алматинский университет по специальности география, однако какой именно, телеканал не уточняет.

Затем получил степень магистра и приступил к исследованиям.

Его теорию про «разнополые» облака признали западные ученые (телеканал не уточняет, какие именно ученые), а в Казахстане за нее он получил звание профессора социальных наук.

Азамат Байтасов преподает в школе, а так же является автором учебников.

Выпустил уже 3 методических издания по географии и еще две энциклопедии по естествознанию.

«С детства старался хорошо учиться и добиться успехов. Первое мое открытие по облакам было немного неожиданным.

Так повелось, что большие открытия приходят в нашу страну с зарубежья и чтобы в Казахстане приняли его, нужно время», - рассказал 26-летний профессор.

На этом балхашец останавливаться не собирается. В этом году он едет в Москву, за ученой степенью PhD доктора.

Теперь курс на исследование экономики Казахстана. 28-летний профессор уже работал с этой темой и проанализировал, чего не хватает стране чтобы попасть в «пятьдесят самых развитых стран в мире».

По возвращению абитуриент собирается предложить республике новые пути к развитию.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 5 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 09:54
Теперь курс на исследование экономики Казахстана.

Здесь наверняка тоже будет две экономики: женского и мужского пола… про названия, промолчу, сами догадываетесь.

С такой профессурой у нас все возможно.
 
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  • ДухLess
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 09:06
Цитата: ДухLess
Хорошо начинается утро...

Неплохо. lol
 
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  • кукла
  • Швейк
  • Mestnyi
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 09:04
Лесник,
Мужского рода будет Облакбай
lol
Если женские облака - ОБЛЯ, то мужские можно еще назвать - ОБЛИН. Тогда их дети будут - БЛИНБЛЯ lol
Хорошо начинается утро... boyan

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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  • ДухLess
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 09:00
ДухLess,
Мужского рода будет Облакбай. skuchno
 
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 ДухLess (Посетители) Сегодня, 08:55
Азамат Байтасов доказал, что облака бывают мужского и женского рода. От их союза рождаются осадки.


Облако (средний род). Придумал, как будет облако женского рода - ОБЛЯ lol
Помогите придумать мужской hypnosis

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

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