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В Qazkom прокомментировали жалобы на нехватку мелких купюр в банкоматах

Просмотров:252 Опубликовано: Сегодня, 10:02
В Qazkom прокомментировали жалобы на нехватку мелких купюр в банкоматах
Фото ©Турар Казангапов
В Qazkom прокомментировали факты выдачи банкоматами наличных 20-тысячными купюрами при выборе клиентами опции равномерной выдачи или выдачи мелкими купюрами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Реагируя на жалобы клиентов, в банке объяснили отсутствие мелких номиналов банкнот высоким спросом на них. Как поясняется в ответе, за последние два года ежемесячный объем обналичивания в банкоматах Qazkom практически удвоился и достиг 185 миллиардов тенге, из которых 45 миллиардов, или каждый четвертый тенге, снимают клиенты других финансовых институтов.

"Фактически "Казкоммерцбанк" работает за те банки, у которых недостаточно развит собственный парк банкоматов и намного реже производится инкассация. Этот фактор также оказывает влияние на нехватку мелких купюр", - отмечается в ответе банка.

Вместе с тем в банке не считают, что ситуации, когда в банкомате остаются только самые крупные купюры по 20 тысяч тенге, случаются часто.

"Поскольку "Казкоммерцбанк" ведет онлайн-мониторинг доступности наличных в своих банкоматах и когда в каком-то из них заканчиваются деньги, банк инкассирует устройство, при необходимости – производит ремонт и дополнительные IT-настройки. В банкоматах "Казкоммерцбанка" наибольшим спросом пользуются купюры мелкого и среднего достоинства, однако купюры номиналом 20 тысяч тенге также широко востребованы, поскольку средняя сумма транзакции по обналичиванию через банкоматы ККБ составляет 40 тысяч тенге. Исходя из этого, банк и заправляет банкоматы в соответствующих пропорциях", - поясняет PR-служба финучреждения.

Также в банке рассказали, что при инкассации банкомата в него загружаются кассеты, каждая из которых содержит купюры одного номинала. При получении наличных в банкомате Qazkom держатель карты выбирает в меню устройства достоинство купюр (крупные, мелкие или равномерная выдача), и банкомат в соответствии с запросом клиента выдает купюры требуемых номиналов. Когда кассета с купюрами определенного номинала опустошается, клиент получает наличные из тех кассет, где купюры еще есть.

"Мы согласны с тем, что для клиента может быть несколько неудобно получать в банкомате купюры только крупных номиналов, если до этого клиент выбрал в меню устройства опцию равномерной выдачи или выдачи мелкими купюрами. Это происходит, когда в банкомате заканчиваются купюры мелких номиналов", - заключили в PR-службе Qazkom.
Источник: Tengrinews.kz
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