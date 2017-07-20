Сейчас на сайте
2624
объявлений
  • Продам Актау, зем. участок за 128 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 19 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • Продам Здание за 65 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 17 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 22 000 000 тенге
  • Продам СОТ Прогресс, дачу за 5 500 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 20 Июля
+35...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.02 KZT
  • €1 = 375.87 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Караганде очевидцы сняли на видео драку водителей

Просмотров:395 Опубликовано: Сегодня, 11:05
В Караганде очевидцы сняли на видео драку водителей
Кадр из видео
В Караганде очевидцы сняли на видео драку водителей 29-го маршрута. Инцидент произошел в самом центре города недалеко от остановки "Боулинг", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео в паблике @shok_krg сопровождается комментарием автора: "Два 29 маршрута приехали одновременно. Дрались до крови. Больше удивило, что кондукторы не разнимали, а участвовали во всем этом!! Начали разнимать только после выкриков "Вызови полицию". Я просто в шоке. Сама из Костаная. Ситуации подобного рода вижу впервые, именно здесь, в Караганде, как водители автобусов устраивают на дорогах "Формулу 1".

В пресс-службе ДВД области отметили, что заявлений в полицию по данному факту не поступало.

"Судя по всему, они подрались и сразу разъехались. Прохожие тоже к нам не обращались. Данное видео будет изучено, будут приняты меры по поимке участников драки", – подчеркнули в ведомстве.

Перевозчик ТОО "Экспресс и А" сейчас тоже разбирается в случившемся.

"Об этом мне сообщили ночью, – рассказывает директор компании Анатолий Закевич. – Что и как произошло на самом деле, пока сказать не могу. Возможно, дело в нервозности самой работы: везде пробки, пассажиры часто хамят. Работа тяжелая. Это сказывается не только на нашем маршруте, но и на других. В любом случае в отношении этих людей будут приняты меры".

Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Empro
 Колдун (Посетители) Сегодня, 13:13
Цитата: Лесник
А я думаю, что это обычная производственная гимнастика

Иногда хочется физруком на дороге поработать и разбить физию плюющим на асфальт и сигналющим сзади devil

Я свободен !
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Колдун
  • Швейк
  • tolk
 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:42
А я думаю, что это обычная производственная гимнастика. sila
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Лесник
  • Маривана
  • Колдун
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:13
Ну что вы так распереживались? Это невидимая рука рынка регулирует конкуренцию smeh
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • Колдун
 Ирон (Посетители) Сегодня, 11:55
эх какой голос за кадром ФАШИСТЫ,аж ГИТЛЕР ПЕРЕВЕРНУЛСЯ
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика