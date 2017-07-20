В Караганде очевидцы сняли на видео драку водителей 29-го маршрута. Инцидент произошел в самом центре города недалеко от остановки "Боулинг", передает корреспондент Tengrinews.kz.Видео в паблике @shok_krg сопровождается комментарием автора: "Два 29 маршрута приехали одновременно. Дрались до крови. Больше удивило, что кондукторы не разнимали, а участвовали во всем этом!! Начали разнимать только после выкриков "Вызови полицию". Я просто в шоке. Сама из Костаная. Ситуации подобного рода вижу впервые, именно здесь, в Караганде, как водители автобусов устраивают на дорогах "Формулу 1".В пресс-службе ДВД области отметили, что заявлений в полицию по данному факту не поступало."Судя по всему, они подрались и сразу разъехались. Прохожие тоже к нам не обращались. Данное видео будет изучено, будут приняты меры по поимке участников драки", – подчеркнули в ведомстве.Перевозчик ТОО "Экспресс и А" сейчас тоже разбирается в случившемся."Об этом мне сообщили ночью, – рассказывает директор компании Анатолий Закевич. – Что и как произошло на самом деле, пока сказать не могу. Возможно, дело в нервозности самой работы: везде пробки, пассажиры часто хамят. Работа тяжелая. Это сказывается не только на нашем маршруте, но и на других. В любом случае в отношении этих людей будут приняты меры".