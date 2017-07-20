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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Введение региональных коэффициентов к зарплате госслужащих в РК перенесли

Просмотров:188 Опубликовано: Сегодня, 12:01
Введение региональных коэффициентов к зарплате госслужащих в РК перенесли
Фото: today.kz
Из 15 шагов Плана нации, посвященных реформе государственной службы, 11 уже реализованы. Один шаг был временно отложен из-за "сложившейся ситуации в стране". Речь идет о корректирующих региональных коэффициентах к зарплате в госорганах, которые должны были привести оплату труда в соответствие с уровнем жизни в той или иной области, передает Today.kz.

На брифинге в пресс-центре правительства заместитель председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова рассказала о работе над корректирующими коэффициентами.

"Седьмой шаг предусматривал введение региональных корректирующих коэффициентов к должностным окладам государственных служащих. Сегодня мы видим, что в различных регионах нашей страны присутствует различный уровень жизни населения. Соответственно, потребительская корзина разнится в каждом из регионов, поэтому изучается вопрос введения региональных корректирующих коэффициентов", - отметила Шаимова.

В качестве примера она привела высокий уровень жизни в Мангистауской области и низкий - в южных регионах Казахстана. Система коэффициентов должна выровнять уровень зарплаты служащего соответственно дороговизне проживания в том или ином регионе.

Однако пока такую систему вводить не будут.

"Почему рассмотрение этого вопроса было отложено до 2018 года - ввиду сложившейся ситуации в стране. Тем не менее, это не говорит о том, что работа не проводится. Сегодня идет активное обсуждение механизма введения, привлечены международные консалтинговые компании", - добавила Айгуль Шаимова.

Ранее на брифинге спикер рассказала, сколько перерабатывают госслужащие Казахстана.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 4 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Союз
  • Сергей Владимиров
 Ёж (Посетители) Сегодня, 13:34
Цитата: Союз
Опять "международные консалтинговые компании"?!

И ежу понятно, что отечественная власть в этой стране не роляет. К бездне нас ведет западное руководство, посредством наших марионеток. Их удел- разграбить страну до основания, чтобы заокеанским партнерам ничто не мешало в будущем обложить Россию натовскими базами. Все видно и понятно. А народ? Народ сам уйдет из бесплодной пустыни.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Лесник
  • Ёж
  • Сергей Владимиров
 Союз (Посетители) Сегодня, 13:18
Опять "международные консалтинговые компании"?! Независимые же, почему свои головы не работают мудрёные? Западу всё в рот заглядывают, как шавки нашкодившие! Советский опыт перенять мозгов не хватает или желания нет хоть что-то хорошее вернуть? Наверное, потом оправдаться не смогут, потому что в своё время переобувшиеся в воздухе рвавшиеся к власти псевдопатриоты как последние "сапожники" ругали и клеветали на СССР.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ёж
  • Сергей Владимиров
 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:55
Цитата: Маривана
Где коэффициент за работу на Мангышлаке???????

В бездонных карманАх добрых дядек..
 
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  • Mestnyi
  • Лесник
  • Швейк
  • Ёж
  • Сергей Владимиров
 Маривана (Посетители) Сегодня, 12:47
а что у нас только госслужащие в регионах работают?? Где коэффициент за работу на Мангышлаке???????

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