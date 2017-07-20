Введение региональных коэффициентов к зарплате госслужащих в РК перенесли

Из 15 шагов Плана нации, посвященных реформе государственной службы, 11 уже реализованы. Один шаг был временно отложен из-за "сложившейся ситуации в стране". Речь идет о корректирующих региональных коэффициентах к зарплате в госорганах, которые должны были привести оплату труда в соответствие с уровнем жизни в той или иной области, передает Today.kz.



На брифинге в пресс-центре правительства заместитель председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова рассказала о работе над корректирующими коэффициентами.



"Седьмой шаг предусматривал введение региональных корректирующих коэффициентов к должностным окладам государственных служащих. Сегодня мы видим, что в различных регионах нашей страны присутствует различный уровень жизни населения. Соответственно, потребительская корзина разнится в каждом из регионов, поэтому изучается вопрос введения региональных корректирующих коэффициентов", - отметила Шаимова.



В качестве примера она привела высокий уровень жизни в Мангистауской области и низкий - в южных регионах Казахстана. Система коэффициентов должна выровнять уровень зарплаты служащего соответственно дороговизне проживания в том или ином регионе.



Однако пока такую систему вводить не будут.



"Почему рассмотрение этого вопроса было отложено до 2018 года - ввиду сложившейся ситуации в стране. Тем не менее, это не говорит о том, что работа не проводится. Сегодня идет активное обсуждение механизма введения, привлечены международные консалтинговые компании", - добавила Айгуль Шаимова.



Ранее на брифинге спикер рассказала, сколько перерабатывают госслужащие Казахстана.