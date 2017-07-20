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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Зарплату казахстанским госслужащим могут увеличить на 50 процентов

Просмотров:158 Опубликовано: Сегодня, 13:02
Зарплату казахстанским госслужащим могут увеличить на 50 процентов
Иллюстративное фото: BOBR.by
Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции внедряет новую систему оплаты труда госслужащих, в которой зарплату могут увеличить до 50 процентов, передает Sputnik Казахстан.

«Новая система оплаты труда госслужащих может увеличить их оклады на 50 процентов», - сообщила заместитель председателя Агентства Айгуль Шаимова.

Новая система будет состоять из двух частей: постоянной и переменной.

Первая будет зависеть от занимаемой должности. Переменная подразумевает внедрение бонусов, которые будут зависеть от проделанной работы. По предварительному проекту, бонусы будут выплачиваться один раз в год на основе оценке деятельности государственного служащего.

Всего бонусы разграничиваются на 4 категории: "превосходные", "эффективные", "удовлетворительные" и "неэффективные". По ее словам, планируется, что бонусы будут получать "превосходные" и "эффективные" работники.

"Всего четыре категории: превосходные, эффективные, удовлетворительные и неэффективные. На сегодня планируется, что бонусы будут получать "превосходные" и "эффективные" работники…

Есть предварительные расчеты, но пока не могу говорить, что это будет 100 % так. Скажу, что на сегодня есть большая дифференциация по оплате труда между местными исполнительными органами и центральными госорганами.

Вот пересмотр системы оплаты труда позволит значительно повысить заработную плату работников местных исполнительных органов. По предварительным расчетам заработная плата повысится на более чем 50 %", — сообщила Шаимова.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 4 )

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НЕТ (Посетители) Сегодня, 14:00
Ключевое слово МОГУТ!!! chih
И это совсем не значит,что увеличат!
 
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  • akulina
 Союз (Посетители) Сегодня, 13:25
Соц. пособия режут, а повышение зарплаты себе-любимым - это святое! На прожиточный минимум их посадить надо, "радетелей" народных. Пропадает желание платить налоги на прокорм этой ненасытной оравы!
 
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  • akulina
 Лесник (Посетители) Сегодня, 13:23
А по рабочему классу что решили? Пусть сосут лапу на досуге? Или
Один шаг был временно отложен из-за "сложившейся ситуации в стране".

На одной ноге далеко не ускачете. crazy
 
-1
  • akulina
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I_D_G (Посетители) Сегодня, 13:06
Давно пора. Может уровень коррупции снизится
 
 

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