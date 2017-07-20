Зарплату казахстанским госслужащим могут увеличить на 50 процентов

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции внедряет новую систему оплаты труда госслужащих, в которой зарплату могут увеличить до 50 процентов, передает Sputnik Казахстан.



«Новая система оплаты труда госслужащих может увеличить их оклады на 50 процентов», - сообщила заместитель председателя Агентства Айгуль Шаимова.



Новая система будет состоять из двух частей: постоянной и переменной.



Первая будет зависеть от занимаемой должности. Переменная подразумевает внедрение бонусов, которые будут зависеть от проделанной работы. По предварительному проекту, бонусы будут выплачиваться один раз в год на основе оценке деятельности государственного служащего.



Всего бонусы разграничиваются на 4 категории: "превосходные", "эффективные", "удовлетворительные" и "неэффективные". По ее словам, планируется, что бонусы будут получать "превосходные" и "эффективные" работники.



"Всего четыре категории: превосходные, эффективные, удовлетворительные и неэффективные. На сегодня планируется, что бонусы будут получать "превосходные" и "эффективные" работники…



Есть предварительные расчеты, но пока не могу говорить, что это будет 100 % так. Скажу, что на сегодня есть большая дифференциация по оплате труда между местными исполнительными органами и центральными госорганами.



Вот пересмотр системы оплаты труда позволит значительно повысить заработную плату работников местных исполнительных органов. По предварительным расчетам заработная плата повысится на более чем 50 %", — сообщила Шаимова.