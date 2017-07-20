Зарплату казахстанским госслужащим могут увеличить на 50 процентов

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции внедряет новую систему оплаты труда госслужащих, в которой зарплату могут увеличить до 50 процентов, передает Sputnik Казахстан.
«Новая система оплаты труда госслужащих может увеличить их оклады на 50 процентов», - сообщила заместитель председателя Агентства Айгуль Шаимова.
Новая система будет состоять из двух частей: постоянной и переменной.
Первая будет зависеть от занимаемой должности. Переменная подразумевает внедрение бонусов, которые будут зависеть от проделанной работы. По предварительному проекту, бонусы будут выплачиваться один раз в год на основе оценке деятельности государственного служащего.
Всего бонусы разграничиваются на 4 категории: "превосходные", "эффективные", "удовлетворительные" и "неэффективные". По ее словам, планируется, что бонусы будут получать "превосходные" и "эффективные" работники.
"Всего четыре категории: превосходные, эффективные, удовлетворительные и неэффективные. На сегодня планируется, что бонусы будут получать "превосходные" и "эффективные" работники…
Есть предварительные расчеты, но пока не могу говорить, что это будет 100 % так. Скажу, что на сегодня есть большая дифференциация по оплате труда между местными исполнительными органами и центральными госорганами.
Вот пересмотр системы оплаты труда позволит значительно повысить заработную плату работников местных исполнительных органов. По предварительным расчетам заработная плата повысится на более чем 50 %", — сообщила Шаимова.
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