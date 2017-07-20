Атамбаев выступил против перехода алфавита на латиницу

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил против перехода использующегося в республике кириллического алфавита на латиницу. Об этом он заявил в четверг на международном форуме "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи", передает ТАСС.
Он отметил, что после развала СССР Азербайджан и Туркмения уже перешли на латинский алфавит, Узбекистан переходит, а Казахстан "тоже недавно принял решение сменить кириллицу на латинский алфавит". "Каждый раз желанию сменить алфавит дается новое объяснение: вот, например, такая причина - латиница является алфавитом всех развитых стран, переход на латиницу поможет развитию экономики страны. Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы?" - сказал он. Латиница используется во многих странах Африки, однако, по его словам, это не "помогает им преодолеть бедность".
Как считает глава киргизского государства, неубедительно выглядит и попытка объяснить переход к латинице "возможностью объединить тюркские народы". "Ведь за сотни веков турецкий язык уже в XIX веке был мало похож на язык тюркских каганов (сообществ - прим. ТАСС) Алтая", - напомнил Атамбаев.
"Почему же в нереальных мечтах создать единый язык мы забываем о наших братьях, живущих в Российской Федерации? Забываем о татарах, башкирах, алтайцах, хакасах и многих других? Ведь они будут и дальше использовать кириллицу", - отметил президент. Он убежден, что разрыв с привычным алфавитом означает и "разрыв с прошлым народа".
Атамбаев уверен, что постепенный переход на латиницу не объединяет, а наоборот "отдаляет наши народы". "Фактически этот переход под влиянием идей пантюркизма продолжает метод "разделяй и властвуй", который использовался против наших народов, и в Российской империи, и в СССР, к сожалению", - заключил он.
Ранее с идеей перехода киргизского языка с кириллицы на латиницу выступил один из депутатов национального парламента республики.
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