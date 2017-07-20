Сейчас на сайте
2624
объявлений
  • Продам Актау, зем. участок за 128 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 19 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • Продам Здание за 65 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 17 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 22 000 000 тенге
  • Продам СОТ Прогресс, дачу за 5 500 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 20 Июля
+35...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.02 KZT
  • €1 = 375.87 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Атамбаев выступил против перехода алфавита на латиницу

Просмотров:32 Опубликовано: Сегодня, 14:00
Атамбаев выступил против перехода алфавита на латиницу
Фото из открытых источников
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил против перехода использующегося в республике кириллического алфавита на латиницу. Об этом он заявил в четверг на международном форуме "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи", передает ТАСС.

Он отметил, что после развала СССР Азербайджан и Туркмения уже перешли на латинский алфавит, Узбекистан переходит, а Казахстан "тоже недавно принял решение сменить кириллицу на латинский алфавит". "Каждый раз желанию сменить алфавит дается новое объяснение: вот, например, такая причина - латиница является алфавитом всех развитых стран, переход на латиницу поможет развитию экономики страны. Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы?" - сказал он. Латиница используется во многих странах Африки, однако, по его словам, это не "помогает им преодолеть бедность".

Как считает глава киргизского государства, неубедительно выглядит и попытка объяснить переход к латинице "возможностью объединить тюркские народы". "Ведь за сотни веков турецкий язык уже в XIX веке был мало похож на язык тюркских каганов (сообществ - прим. ТАСС) Алтая", - напомнил Атамбаев.

"Почему же в нереальных мечтах создать единый язык мы забываем о наших братьях, живущих в Российской Федерации? Забываем о татарах, башкирах, алтайцах, хакасах и многих других? Ведь они будут и дальше использовать кириллицу", - отметил президент. Он убежден, что разрыв с привычным алфавитом означает и "разрыв с прошлым народа".

Атамбаев уверен, что постепенный переход на латиницу не объединяет, а наоборот "отдаляет наши народы". "Фактически этот переход под влиянием идей пантюркизма продолжает метод "разделяй и властвуй", который использовался против наших народов, и в Российской империи, и в СССР, к сожалению", - заключил он.

Ранее с идеей перехода киргизского языка с кириллицы на латиницу выступил один из депутатов национального парламента республики.
Источник: today.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Швейк
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 14:09
Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы?" - сказал он. Латиница используется во многих странах Африки, однако, по его словам, это не "помогает им преодолеть бедность".
Абсолютно здраво мыслит. bravo
Тупо распил очередной кучи миллиардов денег, который ни к чему положительному в итоге не приведет.
Не алфавит надо менять, а в свою экономику бабло надо вкладывать.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика