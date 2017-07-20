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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Цены на газ в ЕАЭС будут формироваться по-новому

Просмотров:187 Опубликовано: Сегодня, 14:57
Цены на газ в ЕАЭС будут формироваться по-новому
Фото из открытых источников
Рыночная цена на газ между участниками общего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет определяться в прямых договорах на его поставку. Об этом LS сообщает со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Также стоимость углеводорода можно будет установить в ходе биржевых торгов при отсутствии ценового регулирования. Участники совещания, прошедшего в ЕЭК, определили статус и формат порядка продаж, которые будут действовать до вступления в силу правил торговли газом в рамках ЕАЭС.

При этом комиссия совместно с уполномоченными органами стран союза будет разрабатывать методические рекомендации по формированию биржевых и внебиржевых ценовых индикаторов на общем рынке газа ЕАЭС, а также порядок проведения мониторинга этих индикаторов.

"Фактически пакет документов по обоим проектам должен быть подготовлен уже к осени этого года", – отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Адамкул Жунусов.

К моменту запуска общих рынков предполагается разработать методологию тарифообразования в отношении услуг по транспортировке газа, нефти и нефтепродуктов, а также механизмы, предотвращающие перепродажу голубого топлива, приобретенного на общем рынке в третьи страны.

"Запуск единого рынка газа ЕАЭС должен привести к увеличению числа участников рынка, а также способствовать снижению оптовых цен на газ для разных категорий потребителей. В нефтяной сфере в случае успешной реализации проекта будут обеспечены свободные поставки нефти и нефтепродуктов, увеличится прозрачность ценообразования, вырастет эффективность использования инвестиционного потенциала за счет консолидации финансовых ресурсов", - сообщили в комиссии.
Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 16:00
Цитата: PanAmerican
Хотите кормить и без того нажратых российских олигаргов?

Чувак, нам бы своих прокормить. С голоду ведь пухнут уже! omg
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • alixah
  • tom2005
 PanAmerican (Посетители) Сегодня, 15:55
Чуваки. Вы всерьез полагаете, что крупнейший в Европе и Азии поставщик газа хочет снизить для вас на него цену?! Или вы думаете, что в ЕАЭС кто-то кроме этого газового гиганта имеет право голоса, по таким баблоемким вопросам? Будете покупать газ по такой цене, по которой скажут, а она будет формироваться исключительно исходя из размеров дыры в бюджете этой клептократии. Хотите кормить и без того нажратых российских олигаргов? Обязательно ратифицируйте все соглашения по вопросам единого рынка газа. Хотя куда вы денетесь…
 
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  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:47
Наших прохиндеев давно пора брать под контроль.
 
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  • Тихо
  • Лесник
  • Ну Ну
  • Маривана
  • tom2005
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 15:21
"Запуск единого рынка газа ЕАЭС должен привести к увеличению числа участников рынка, а также способствовать снижению оптовых цен на газ для разных категорий потребителей.

Для России газ в цене упадет, за счет официального притока на рынок нашего газа.
Ну а для нас как всегда.
Ждем повышения коммуналки и стоимости СУВГ для машин...
 
 

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