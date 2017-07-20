Цены на газ в ЕАЭС будут формироваться по-новому

Рыночная цена на газ между участниками общего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет определяться в прямых договорах на его поставку. Об этом LS сообщает со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).



Также стоимость углеводорода можно будет установить в ходе биржевых торгов при отсутствии ценового регулирования. Участники совещания, прошедшего в ЕЭК, определили статус и формат порядка продаж, которые будут действовать до вступления в силу правил торговли газом в рамках ЕАЭС.



При этом комиссия совместно с уполномоченными органами стран союза будет разрабатывать методические рекомендации по формированию биржевых и внебиржевых ценовых индикаторов на общем рынке газа ЕАЭС, а также порядок проведения мониторинга этих индикаторов.



"Фактически пакет документов по обоим проектам должен быть подготовлен уже к осени этого года", – отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Адамкул Жунусов.



К моменту запуска общих рынков предполагается разработать методологию тарифообразования в отношении услуг по транспортировке газа, нефти и нефтепродуктов, а также механизмы, предотвращающие перепродажу голубого топлива, приобретенного на общем рынке в третьи страны.



"Запуск единого рынка газа ЕАЭС должен привести к увеличению числа участников рынка, а также способствовать снижению оптовых цен на газ для разных категорий потребителей. В нефтяной сфере в случае успешной реализации проекта будут обеспечены свободные поставки нефти и нефтепродуктов, увеличится прозрачность ценообразования, вырастет эффективность использования инвестиционного потенциала за счет консолидации финансовых ресурсов", - сообщили в комиссии.