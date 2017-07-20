Мужчина ранил работников прокуратуры и РОВД, и застрелил себя в Акмолинской области

Мужчина ранил работника прокуратуры и сотрудника Целиноградского РОВД, а позже застрелил себя, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДВД Акмолинской области.



"20 июля этого года в 14.35 часов, неизвестный, находясь в авто марки Volkswagen Passat, возле административного здания прокуратуры Целиноградского района, произвел выстрел и ранил работника прокуратуры и сотрудника Целиноградского РОВД, оказавшегося на месте происшествия в связи со служебной необходимостью," - сообщили в полиции.



"В 14.45 часов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была найдена автомашина, здесь же было обнаружено тело подозреваемого, который покончил жизнь самоубийством, выстрелом в область сердца", - отмечается в сообщении полиции.



В ДВД отметили, что установлено, что 61- летний подозреваемый проходил в качестве подсудимого по уголовному делу, по факту хищения денежных средств, расследуемому антикоррупционной службой.



"Оружие изъято и направлено на экспертизу. Ведется следствие. Состояние пострадавших стабильное, оказана своевременная медицинская помощь", - заявили в ДВД области.