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Мужчина ранил работников прокуратуры и РОВД, и застрелил себя в Акмолинской области

Просмотров:157 Опубликовано: Сегодня, 15:47
Мужчина ранил работников прокуратуры и РОВД, и застрелил себя в Акмолинской области
Иллюстративное фото с сайта unsplash.com
Мужчина ранил работника прокуратуры и сотрудника Целиноградского РОВД, а позже застрелил себя, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДВД Акмолинской области.

"20 июля этого года в 14.35 часов, неизвестный, находясь в авто марки Volkswagen Passat, возле административного здания прокуратуры Целиноградского района, произвел выстрел и ранил работника прокуратуры и сотрудника Целиноградского РОВД, оказавшегося на месте происшествия в связи со служебной необходимостью," - сообщили в полиции.

"В 14.45 часов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была найдена автомашина, здесь же было обнаружено тело подозреваемого, который покончил жизнь самоубийством, выстрелом в область сердца", - отмечается в сообщении полиции.

В ДВД отметили, что установлено, что 61- летний подозреваемый проходил в качестве подсудимого по уголовному делу, по факту хищения денежных средств, расследуемому антикоррупционной службой.

"Оружие изъято и направлено на экспертизу. Ведется следствие. Состояние пострадавших стабильное, оказана своевременная медицинская помощь", - заявили в ДВД области.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Тихо
  • largeman
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:31
Мужчина ранил работника прокуратуры и сотрудника Целиноградского РОВД, а позже застрелил себя

как умело можно избавиться от человека
 
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  • largeman
 Тихо (Посетители) Сегодня, 16:13
Неубедительная размазанная статейка про то как хитро и профессионально можно убрать человека который якобы стрелял и ранил.но потом взял и стрельнул себя прямо в сердце,а почему не в висок question очень странный случай.нитки белого цвета.
 
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  • Тихо
  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:55
Может, и наши коррупционеры стреляться начнут? Впрочем, о чем это я?.. smile
 
 

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