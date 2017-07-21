Цена биткоина стремительно пошла вверх - СМИ

Цена криптовалюты биткоин стремительно пошла вверх после объявления основателя китайской биржи BTCC Бобби Ли, пишет журнал ForkLog.



Он объявил, что одноименный майнинговый пул начал сигнализировать одновременную поддержку двух решений по масштабированию биткоина - SegWit2x и BIP 91. В своем Twitter Бобби Ли сообщил, что более 90 процентов серверов пула поддерживают протокол BTC1 (SegWit2x), соглашение о котором было подписано в Нью-Йорке в мае, а также выразил надежду на скорейшую активацию BIP 91, который представляет собой модифицированную версию SegWit2x.



Поскольку не все пользователи правильно поняли его сообщение, через несколько минут глава BTCC уточнил, что теперь уже 100 процентов майнинговых мощностей пула направлены как на полную поддержку BTC1, так и на сигнализацию BIP 91.



Отмечается, что заявление со стороны биржи практически моментально оказало позитивный эффект на цену биткоина: в течение нескольких минут криптовалюта, в начале дня торговавшаяся на отметках чуть выше 2300 долларов, подскочила до 2450, а затем и до 2500 долларов. При этом подчеркивается, что на некоторых биржах этот показатель оказался еще выше. Так, на Bitstamp цена биткоина доходила до 2556 долларов.



На момент публикации издания средневзвешенный курс биткоина составлял 2521 долларов.



Ситуацию также прокомментировал биткоин-аналитик Тон Вейс. По его словам, сегодняшний стремительный рост цены биткоина стал ответом на растущую поддержку BIP 91 и, как следствие, становящуюся все более реальной активацию протокола Segregated Witness. При этом эксперт подчеркнул, что в поддержку BIP 91 еще даже не начал сигнализировать Slush Pool, который, как ожидается, запустит этот процесс в течение сегодняшнего дня.



Поясним, что BIP 91 дает возможность более простым образом принять протокол Segregated Witness (SegWit). Если BIP 91 будет активирован до 31 июля этого года, он заменит BIP 148 - активируемый пользователями софтфорк, который также предполагает активацию SegWit, однако несет риск разделения сети биткоина на несколько блокчейнов, то есть "цепочки блоков".



Напомним, ранее администрация BTCC заявила о полной поддержке так называемого Нью-Йоркского соглашения (SegWit2x). Кроме того, в своем недавнем заявлении китайская биржа отметила, что всегда будет считать настоящим биткоином самую длинную цепь, то есть блокчейн с наибольшим хешрейтом (единица измерения вычислительной мощности сети "Биткоин").