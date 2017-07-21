В Верховном суде прокомментировали инцидент с подсудимым, выстрелившим в сотрудника прокуратуры

Судья Верховного суда РК Ербол Рахимбеков прокомментировал инцидент, связанный с мужчиной, стрелявшим в сотрудника прокуратуры в Акмолинской области, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
20 июля 2017 года у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области было совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Тогда огнестрельные ранения получили сотрудник прокуратуры Алибаев Ж. и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района Пшембаев А.
Стрелявшим оказался Омиржан Жампозов, который являлся подсудимым по делу о присвоению госсредств. После совершения нападения Жампозов скрылся с места преступления. Позже его автомашина была обнаружена на территории мемориального комплекса жертвам репрессий АЛЖИР. Сам мужчина был найден мертвым.
Сегодня судья Верховного суда в кулуарах расширенного совещания судей в Астане прокомментировал ситуацию, отвечая на вопрос, как в дальнейшем может отразится ход судебного разбирательства в отношении погибшего Омиржана Жампозова.
"Во-первых, полностью вся информация по данному делу недоступна. Это будет выясняться в ходе расследования. Причины могут быть любыми, либо личная неприязнь, либо несогласие с позицией прокурора - почему именно стрельба произошла у здания прокуратуры. Это все будет выясняться в ходе расследования", - отметил судья Верховного суда Ербол Рахимбеков.
"Дело может быть прекращено только в отношении него в связи со смертью. Мы же не знаем, какой приговор будет, может оправдательный приговор будет. То есть до приговора, до принятия решения судом это все еще не подлежит обсуждению", - отметил судья. Он добавил, что по этой же причине не стоит пока говорить о том, какую ответственность понесет судья, рассматривавший дело в отношении погибшего.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.