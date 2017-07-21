В Верховном суде прокомментировали инцидент с подсудимым, выстрелившим в сотрудника прокуратуры

Судья Верховного суда РК Ербол Рахимбеков прокомментировал инцидент, связанный с мужчиной, стрелявшим в сотрудника прокуратуры в Акмолинской области, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.



20 июля 2017 года у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области было совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Тогда огнестрельные ранения получили сотрудник прокуратуры Алибаев Ж. и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района Пшембаев А.



Стрелявшим оказался Омиржан Жампозов, который являлся подсудимым по делу о присвоению госсредств. После совершения нападения Жампозов скрылся с места преступления. Позже его автомашина была обнаружена на территории мемориального комплекса жертвам репрессий АЛЖИР. Сам мужчина был найден мертвым.



Сегодня судья Верховного суда в кулуарах расширенного совещания судей в Астане прокомментировал ситуацию, отвечая на вопрос, как в дальнейшем может отразится ход судебного разбирательства в отношении погибшего Омиржана Жампозова.



"Во-первых, полностью вся информация по данному делу недоступна. Это будет выясняться в ходе расследования. Причины могут быть любыми, либо личная неприязнь, либо несогласие с позицией прокурора - почему именно стрельба произошла у здания прокуратуры. Это все будет выясняться в ходе расследования", - отметил судья Верховного суда Ербол Рахимбеков.



"Дело может быть прекращено только в отношении него в связи со смертью. Мы же не знаем, какой приговор будет, может оправдательный приговор будет. То есть до приговора, до принятия решения судом это все еще не подлежит обсуждению", - отметил судья. Он добавил, что по этой же причине не стоит пока говорить о том, какую ответственность понесет судья, рассматривавший дело в отношении погибшего.