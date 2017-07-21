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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцам в Бодруме пришлось ночевать на пляже из-за землетрясения

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 10:37
Казахстанцам в Бодруме пришлось ночевать на пляже из-за землетрясения
Фото Зарины Абденовой
Казахстанские туристы были вынуждены ночевать на пляже из-за непрекращающихся землетрясений на побережье Турции. Отдыхающие в Бодруме рассказали корреспонденту Tengrinews.kz как пережили эту ночь.

"Мы прилетели вчера в обед, заселились. Всю ночь трясло, где-то шесть или семь подземных толчков было подряд. Турки, европейцы паниковали в отеле. А алматинцы, которые с нами прилетели, держались спокойно, видимо, привыкшие к землетрясениям. Оказывается, в Турции каждые 3-4 года бывают такие землетрясения. Ночь нам пришлось пережить на пляже: спали там, администраторы отеля молодцы, дали нам пледы, одеяла, чай. Все спали на берегу на шезлонгах", - рассказала алматинка Зарина Абденова, которая сейчас отдыхает в Бодруме. Фото Зарины Абденовой.

Казахстанцам в Бодруме пришлось ночевать на пляже из-за землетрясения

Казахстанцам в Бодруме пришлось ночевать на пляже из-за землетрясения

Казахстанцам в Бодруме пришлось ночевать на пляже из-за землетрясения


Она отметила, что никаких сведений о разрушениях нет. При этом в отелях посыпалась штукатурка, но серьезных повреждений в здании нет.

Напомним, мощное землетрясение произошло на берегу Турции. Эпицент расположен рядом с Бодрумом. 70 человек обратились в больницы, среди пострадавших казахстанцев нет.

Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Егерь (Посетители) Сегодня, 11:52
Встретились два казаха в Бодруме, один другому говорит: "Че у тебя тоже не хватило денег на Боровое?"
 
 

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