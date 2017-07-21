В алматинском бомжатнике живет врач с 35-летним стажем

В известном алматинском бомжатнике живет бывший врач хирургического отделения, который спасал людей более 35-ти лет, сообщает корреспондент NUR.KZ.



70-летний Жумабек Дуйсембаев до 2011 года работал в медицине, за что был несколько раз награжден. Жизнь повернулась так, что из-за предательства родных людей на склоне своих лет пожилой человек остался на улице. Голодного и потерянного его нашли на вокзале Алматы-1 социальные работники.



Бывший работник медицины рассказал, как он оказался в таком плачевном состоянии.



«Я женился во второй раз, потому что в первом браке у нас не было детей. Супруга тоже медицинский работник. Когда я работал анестезиологом в одной из больниц Алматы, моя вторая жена тогда работала медсестрой. Младше меня на 6 лет, разведена, воспитывала 7-летнего сына. Так как у меня не было детей, я принял ее сына как своего, и мы поженились. В 1997 году родился ребенок, назвали Диас. В 2011 году вышел на пенсию, жили в моей двухкомнатной квартире в Актобе.



Не скрываю, что было тяжело в финансовом плане и в один день мне жена сказала, что так продолжаться не может. Дети выросли, ты отдал медицине 35 лет и государство должно тебе дать квартиру. Для этого мы должны развестись и временно переписать квартиру на моего брата.



Так, как я не сомневался в честности моей жены, подписал все документы. Оказалась, что это было обманом. После того, как мы развелись и документы на квартиру были переписаны на ее родственника, мне не давали покоя и стали требовать, чтобы я освободил жилплощадь. В итоге, из-за постоянной ругани и истерик, мне пришлось уйти из дома», – вспоминает с горечью аксакал.



Чтобы окончательно избавиться от своего уже бывшего супруга, Айжан Орынгалиева отправила его обманом в Алматы. Она сказала, что его зовет сестренка, купила билет и посадила на поезд. Бывшая супруга и на этом не остановилась, она оставила себе его удостоверение личности и пенсионную книжку.



«Когда я приехал в Алматы вышел из поезда, попросил встретившихся мне парней на вокзале довезти меня до сестренки. Один молодой человек вызвался мне помочь. Посадил меня в машину, после того, как проехали некоторое расстояние, вытащил меня из машины и начал избивать. Я потом понял, что это не таксист, а вор, который отобрал у меня в итоге полностью мою пенсию 50 000 тенге.



После сильного избиения у меня помутилось сознание и я долго не мог сообразить, где я нахожусь, позже я выяснил, что в районе Калкаман-2. Умоляя водителей, еле добрался до вокзала Алматы-1. Понимая, что у меня нет ни денег, ни документов, чтобы добраться домой, стал искать выходы, просить у людей в долг, объяснять ситуацию. Но ничего не вышло. Не знаю, сколько я ходил, от голода и злости я потерял счет дням», – говорит пожилой человек со слезами на глазах.



Ночевавшего несколько дней на улице избитого старика заметила полиция. Пожилой человек в слезах рассказал, как стал бомжом. Полицейский накормил голодного старика в столовой.



«Полицейский купил мне много еды. Я очень ему благодарен. Из-за того, что я несколько дней был голодным, не могу вспомнить его имени», – говорит Жумабек Дуйсенбаев.



Стражи порядка, увидев состояние бывшего врача, вызвали социальных работников и с 12 июня пожилой человек живет в Алматинском городском центре социальной адаптации лиц без определенного места жительства.



«Когда к нам поступил Жумабек ата, он был вне себя. Все время повторял, что ему надо уезжать, что пришел его поезд. После должного ухода, и как с ним поработали психологи, ему стало лучше. Как выяснилось, его документы никто не воровал, а до этого дня пенсионная книжка и удостоверение личности были у его бывшей супруги, которая все это время получала его пенсию. Эти документы мы забрали с помощью его родного сына Диаса.



В начале они не хотели отдавать документы. Отдали, только после того, как сказали, что подадим в суд. Родной ребенок Жумабека Дуйсенбаева является студентом 2-го курса Назарбаев университета и учится на IT-специалиста. Закончил с отличием Назарбаев интеллектуальную школу.



Но Диас, несмотря на тяжелое состояние отца, отказался от него письменно. Теперь от безысходности мы готовим документы Жумабек ата в дом престарелых», – говорит Акмарал Бекетова, директор Алматинского городского центра социальной адаптации лиц без определенного места жительства.



Сотрудники центра пытались выяснить причину отказа от отца у родного сына. На что получили резкий ответ: «Если матери не нужен, то и нам не нужен».



«Мой сын закончил школу с красным аттестатом. В 4 года он уже знал буквы, и я учил его английскому языку. Все спрашивают меня, бил ли я его. Я никогда не поднимал на него руку. Никогда не делил детей, сына супруги от первого брака воспитывал, как своего. Что теперь делать, может это такое испытание?! Обиды ни на кого нет. Желаю, чтобы он закончил хорошо учебу и стал отличным специалистом. Недавно я узнал, что мой пасынок стал отцом. Он объяснил, что не может меня забрать, так как живет с семьей в однокомнатной квартире», – говорит бывший врач.



В центре для бездомных все полюбили Жумабека Дуйсенбаева и очень переживают за его судьбу. Бывший врач не проводит время в пустую и дает консультации.



«Жумабек ата замечательный человек. Очень воспитанный. Встает рано утром встречает и провожает сотрудников. Когда не видим его, сразу же спрашиваем, где он. Чистоплотный. Всегда носит ложку с собой, никогда не смешивает с приборами других жильцов центра. Отличается от других. Ему не по себе, что он находится здесь. Доброжелательный. Свою пенсию хочет всегда отдать в благотворительный фонд центра. Мы купили ему новые вещи, а то совсем нечего ему носить», – рассказывает Толкын Ермеккызы, сотрудница центра для бездомных.



В дом престарелых устроить Жумабека Дуйсенбаева не получается, так как, когда он жил в Актобе, его супруга поставила бывшего врача на учет в наркодиспансер, после того, как он выпил несколько раз. Там он числится в черном списке. Из-за этого многие двери для пожилого человека закрыты. Сотрудники центра отмечают, что до этого дня он вел себя прилично. Он даже не курит, и об алкоголе речи нет.



Связались с центром наркологии в Актобе, его еле убрали из списка. Сейчас проводим полное медицинское обследование. Очень надеемся, что устроим его в дом престарелых», – говорит директор центра.



Оставшийся без крыши над головой и получивший неожиданный удар от предательства родных 70-летний бывший врач не скрывает, что хотел свести счеты с жизнью. Жумабек Дуйсенбаев очень благодарен социальным работникам.



Что касается его бывшей жены, то она не поднимает трубку телефона и скрывается.