Часы для Владимира Путина продали за 1 млн евро

Часы Patek Philippe Triple Complication, выставленные на аукционе Antiquorum с гарантийными документами на имя Владимира Владимировича Путина, были проданы за 1,054 млн евро, сообщает BBC со ссылкой на компанию Monaco Legends, проводившую аукцион, пишет издание vedomosti.ru.



Речь идет о модели Patek Philippe 5208P Triple Complication с платиновым корпусом, вечным календарем и золотым циферблатом — очень редкой, поскольку такие вещи производятся ограниченными партиями. Приобрести ее можно только по спецзаказу. Кто именно стал новым владельцем часов, аукционный дом не сообщает.



Впервые информация о лоте с редкими часами и документацией с именем владельца — Mr Vladimir Vladimirovic Putin — появилась в начале июня на сайте онлайн-магазина по продаже часов Hodinkee. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информацию о «часах Путина» фейком.



В Monaco Legends пояснили, что часы были приобретены «очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин».