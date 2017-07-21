Сейчас на сайте
2604
объявлений
  • Маляр, костоправ, 30 000 тенге
  • Продам Автомасла и фильтры / Магазин "АС Авто" за 1 750 тенге
  • Продам Форсунки за 30 000 тенге
  • Продам Диск и шину за 50 000 тенге
  • Продам Бампер передний за 15 000 тенге
  • Комплекс отделочных работ:, 2 000 тенге
  • Продам Прожекторы за 30 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 21 Июля
+35...+32
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 325.56 KZT
  • €1 = 374.46 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Часы для Владимира Путина продали за 1 млн евро

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 14:36
Часы для Владимира Путина продали за 1 млн евро
.
Часы Patek Philippe Triple Complication, выставленные на аукционе Antiquorum с гарантийными документами на имя Владимира Владимировича Путина, были проданы за 1,054 млн евро, сообщает BBC со ссылкой на компанию Monaco Legends, проводившую аукцион, пишет издание vedomosti.ru.

Речь идет о модели Patek Philippe 5208P Triple Complication с платиновым корпусом, вечным календарем и золотым циферблатом — очень редкой, поскольку такие вещи производятся ограниченными партиями. Приобрести ее можно только по спецзаказу. Кто именно стал новым владельцем часов, аукционный дом не сообщает.

Впервые информация о лоте с редкими часами и документацией с именем владельца — Mr Vladimir Vladimirovic Putin — появилась в начале июня на сайте онлайн-магазина по продаже часов Hodinkee. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информацию о «часах Путина» фейком.

В Monaco Legends пояснили, что часы были приобретены «очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин».
Источник: КАПИТАЛ
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Егерь
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:26
Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову жалко покупателя, который за миллион евро купил «часы Путина»

Эта вещь не имеет отношения к главе государства, сказал Песков. Он считает, что аукционный дом обманул человека, который приобрёл этот лот. Дело Остапа Бендера живёт, добавил Песков. (с) Эхо dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Егерь
 Ян (Посетители) Сегодня, 15:18
Алишер ему их подарил. ВВП счёл не скромным носить такие часы,
Путин не будет носить часы производства загнивающего запада!
и поэтому возможно тоже и продал их,а деньги они и есть деньги.Лишних не бывает.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ян
 Егерь (Посетители) Сегодня, 15:06
Цитата: saktau
Да не ! Не верю! Путин не будет носить часы производства загнивающего запада!

И правильно делаешь, что не веришь-
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информацию о «часах Путина» фейком.

С другой стороны, запад загниет без торгового партнерства с Россией. Такова реальность, и от нее не отпрыгнуть.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:03
Пұтында сағат бар ма не?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
saktau (Посетители) Сегодня, 14:47
Да не ! Не верю! Путин не будет носить часы производства загнивающего запада! rofl
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика