Казахстан закрыл поставки свинины из Омской области из-за вспышки африканской чумы

Ветеринарная служба Минсельхоза РК ввела полный запрет на поставку свинины из Омской области в связи с выявленными очагами африканской чумы свиней в двух районах российского региона, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на посольство Казахстана в России.
"Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Однако для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли. Поэтому ветеринарная служба Минсельхоза РК ввела полный запрет на поставку свинины из Омской области", - разъяснил ситуацию консул РК в Омске Эльдар Кунаев.
Как отмечается, первый очаг АЧС был обнаружен в Саргатском районе 11 июля. 15 июля у павшего поросенка в поселке Ачаирский Омского района БУ "Омская областная ветеринарная лаборатория" выявило вирус африканской чумы свиней. В двух районах Омской области был введен режим ЧС. 16 июля выявлен инфицированный объект на свалке возле поселка Красный Яр Любинского района. На территориях, примыкающих к эпизоотическим очагам, установлен карантин, введен запрет на перемещение животных и продуктов переработки. В поселке Ачаирский с 18 июля ведется забой свиней на подворьях.
Следователи СК возбудили уголовное дело по факту вспышки африканской чумы свиней. Распространение африканской чумы свиней можно остановить только жесткими карантинными мерами. В России АЧС распространяется с 2007 года. В этом году вспышки АЧС были зафиксированы в Саратовской, Орловской, Московской, Иркутской, Самарской, Ростовской, Владимирской и Ивановской областях, а также в Крыму.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.