Казахстан закрыл поставки свинины из Омской области из-за вспышки африканской чумы

Ветеринарная служба Минсельхоза РК ввела полный запрет на поставку свинины из Омской области в связи с выявленными очагами африканской чумы свиней в двух районах российского региона, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на посольство Казахстана в России.



"Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Однако для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли. Поэтому ветеринарная служба Минсельхоза РК ввела полный запрет на поставку свинины из Омской области", - разъяснил ситуацию консул РК в Омске Эльдар Кунаев.



Как отмечается, первый очаг АЧС был обнаружен в Саргатском районе 11 июля. 15 июля у павшего поросенка в поселке Ачаирский Омского района БУ "Омская областная ветеринарная лаборатория" выявило вирус африканской чумы свиней. В двух районах Омской области был введен режим ЧС. 16 июля выявлен инфицированный объект на свалке возле поселка Красный Яр Любинского района. На территориях, примыкающих к эпизоотическим очагам, установлен карантин, введен запрет на перемещение животных и продуктов переработки. В поселке Ачаирский с 18 июля ведется забой свиней на подворьях.



Следователи СК возбудили уголовное дело по факту вспышки африканской чумы свиней. Распространение африканской чумы свиней можно остановить только жесткими карантинными мерами. В России АЧС распространяется с 2007 года. В этом году вспышки АЧС были зафиксированы в Саратовской, Орловской, Московской, Иркутской, Самарской, Ростовской, Владимирской и Ивановской областях, а также в Крыму.