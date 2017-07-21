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Тело Сальвадора Дали достали из могилы для ДНК-теста на отцовство

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:33
Тело Сальвадора Дали достали из могилы для ДНК-теста на отцовство
Фото ©REUTERS/Albert Gea
Усы известного художника-сюрреалиста сохранили форму спустя 28 лет после смерти. Это стало известно после эксгумации для установления факта отцовства испанского гения, сообщает телеканал НТВ.

Тело испанского художника Сальвадора Дали, которое пришлось эксгумировать из-за постановления мадридского суда, хорошо сохранилось благодаря бальзамированию, сообщает телеканал.

Тело великого испанского художника Сальвадора Дали хорошо сохранилось, форму не потеряли даже усы сюрреалиста. Об этом сообщил присутствовавший на процедуре эксгумации директор фонда Дали.

"Тело было забальзамировано, то есть мумифицировано. Поэтому и знаменитые усы сохранили форму. Это был очень эмоциональный момент", - сообщил директор фонда "Гала-Сальвадор Дали" Луис Пенюэлас.

Процедура эксгумации была завершена в ночь с четверга на пятницу. Были взяты образцы двух больших костей, волосы и ногти. После проведения анализа их вернут на место, передает РИА Новости. Анализом ДНК займется мадридский Институт токсикологии, результаты исследования для установления отцовства станут известны в первой половине сентября.



Напомним, эксгумации Сальвадора Дали через суд добилась прорицательница Пилар Абель Мартинес, утверждающая, что Дали — ее отец. Мадридский суд пришел к выводу: единственный способ установить факт отцовства Дали — провести сопоставительный анализ ДНК. Для проведения процедуры пришлось поднимать полуторатонную плиту пола музея, под которой захоронен Дали, доставать гроб, эксгумировать тело и брать образцы.

Источник: Tengrinews.kz
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