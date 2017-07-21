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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Головкин: Я не герой в моей стране, я всего лишь боксер

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:05
Головкин: Я не герой в моей стране, я всего лишь боксер
Фото из открытых источников
Казахстанский боксер Геннадий Головкин, который сейчас проходит подготовку к поединку против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, принял участие в интервью Radio Rahim TV, которое состоялось в лагере Big Bear, сообщают Vesti.kz.

GGG ответил на вопросы, касающиеся его тренера Абеля Санчеса и его мнения относительно звания "лучшего боксера".

"Санчес - отличный мужик и профессионал своего дела. Я верю ему. Не могу согласиться с тем, что я являюсь лучшим боксером. Каждый ведь боксер разный, с разным стилем, с разными возможностями и потенциалом.

Известность? Это не мое. Я не селебрити. Я - боксер. Вне ринга - я обычный парень. И я не герой в моей стране. Серьезно. Повторюсь, я всего лишь боксер.

Бой с "Канело" будет самым большим и очень важен для нас. "Канело" - особенный боксер. Но он не является по-настоящему большим чемпионом", – подчеркнул Головкин.

Титульный поединок между Альваресом и Головкиным пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
Источник: Nur.kz
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