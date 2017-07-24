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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сотни приложений в Google Play заражены опасным вирусом - СМИ

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 08:08
Сотни приложений в Google Play заражены опасным вирусом - СМИ
Фото с сайта nnm.me
Специалисты по кибербезопасности из лаборатории Dr. Web обнаружили в официальном магазине приложений Google Play сотни приложений, которые оказались заражены опасным трояном BankBot. Он крадет данные банковских карт пользователей гаджетов на платформе Android и получает полное управление над их устройством, сообщает L!FE.ru.

По данным издания, наибольшее число жертв вируса было зарегистрировано на территории Великобритании и США, а заражены им оказались около 400 приложений.

Как отмечается, коварство этого вируса заключается в том, что он устанавливается на смартфон под видом совершенно безобидного приложения, после чего троян удаляет свою иконку с панели инструментов и продолжает работать в фоновом режиме. Владелец гаджета в этот момент думает, что приложение удалено, и продолжает пользоваться зараженным девайсом, не подозревая, что вся его личная SMS-переписка и данные банковских карт уже оказались в руках киберпреступников.

Таким образом, вирус получает полный контроль над смартфоном пользователя и после того, как ничего не подозревающий владелец девайса запускает на своем телефоне банковское приложение. Вирус подменяет окно входа в аккаунт на поддельное, и как только человек введет туда свои данные, то они моментально будут отправлены хакерам.

Издание подчеркивает, что создатели вируса позаботились даже о том, чтобы проверять наличие у пользователей каких-либо антивирусных программ, установленных на мобильных девайсах. Также известно, что BankBot способен похищать переписку из популярных приложений, таких как WhatsApp, Viber, Messenger, Spanchat, Instagram.

Чтобы не стать жертвами хакеров, специалисты советуют не скачивать подозрительные приложения и не давать им полный доступ к своему смартфону. Кроме того, пользователям нужно регулярно проверять свои девайсы антивирусами.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 08:53
Давно известный факт.
 
 

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