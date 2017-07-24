Предполагаемая цена на нефть в прогнозе МВФ на 2017-2018 годы стала ниже на три доллара

Международный валютный фонд понизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы примерно на три доллара по сравнению с предыдущим прогнозом, что следует из обновленного июльского обзора фонда по мировой экономике World Economic Outlook, передает РИА Новости.
"Цены на нефть снизились вследствие высоких уровней запасов добытой нефти в США и увеличения предложения. Общая инфляция также в целом понизилась с ослаблением воздействия роста цен на биржевые товары, имевшего место во второй половине 2016 года, и все еще существенно ниже целевых показателей центральных банков в большинстве стран с развитой экономикой", - объясняют аналитики фонда.
В результате "предполагаемая цена", основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 1 июня 2017 года), составляет 51,9 доллара США в 2017 году и 52 доллара США в 2018 году.
В апрельском прогнозе МВФ, напротив, повысил прогноз мировых цен на нефть на 2017 год примерно на четыре доллара - до 55,23 доллара за баррель, на 2018 год - на два доллара - до 55,06 доллара за баррель.
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