Фото, на котором взрослый поит малыша пивом, изучает полиция ВКО

В социальных сетях получил широкое распространение снимок, предположительно, сделанный в Усть-Каменогорске, на котором видно, как мужчина поит маленького ребенка пивом. Фотографию сделал на сотовый телефон возмущенный местный житель, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Очевидец проходил в собственном дворе и увидел, как сидящий на лавочке с молодой женщиной мужчина держит в руке бутылку пива и поит из нее маленького мальчика в песочнице. Автор снимка подписал его: "Сегодня во дворе в районе Прохладной. Это вообще что за родители такие".



Снимок собрал разнообразные комментарии со стороны пользователей. Кто-то посчитал, что происходящее – из ряда вон и родителей ребенка, если именно они изображены на снимке, необходимо лишить родительских прав. Кому-то показалось, что вмешательство в семейные отношения и методику воспитания ребенка неприемлемы. Некоторые пользователи отметили, что неизвестно, поили ли ребенка пивом или всего лишь дали сделать глоток.



В ДВД ВКО уже заинтересовались сделанным горожанами изображением.



"В инспекции по делам несовершеннолетних уже изучают этот снимок на предмет наличия правонарушений. Скорее всего, на снимке действительно запечатлен факт административного нарушения, все обстоятельства будут установлены", – рассказали в правоохранительном ведомстве.