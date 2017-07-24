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Призывом вести себя по-человечески отреагировал зоопарк на видео, где льва будят камнями

Просмотров:96 Опубликовано: Сегодня, 10:55
Призывом вести себя по-человечески отреагировал зоопарк на видео, где льва будят камнями
Кадр из видео
Сотрудники Алматинского зоологического парка прокомментировали видео, на котором неизвестные будят льва камнями.

"Когда наши гости научатся культуре и этикету – не будут дико относиться к животным, перестанут кормить хищных, травоядных и млекопитающих обитателей зоопарка хлебом, сладостями, сигаретами, мусором?.. Когда гости зоопарка перестанут кидать камни в животных, чтобы те обратили на них внимание. Ведь животные не заслужили такого отношения", – написано на странице зоопарка в Facebook.

Мы стремимся добиться того, чтобы в зоопарке было удобно и комфортно всем: и животным, и гостям.

"Стоить только пойти к нам на встречу и вести себя по-человечески: не мусорить, не перепрыгивать через ров, не кормить животных, следить за своими детками, чтобы они не убегали далеко и не просовывали пальчики в клетку. Можем же мы все вместе поднять зоопарк на уровень выше", – комментируют сотрудники алматинского зоопарка.

На видео видно, как молодая пара с ребёнком, дойдя до клетки со львом, увидела, что животное спит, и попыталась разбудить его камнями.

"Жена заботливо ищет камешки мужу, чтобы тот разбудил отдыхающего льва. Что зря за входной заплатили что ли? Почему звери ещё не танцуют макарену перед посетителями???" – отмечается в посте.

Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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RRR (Посетители) Сегодня, 11:26
Животное кидает камни в животного...
 
 

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