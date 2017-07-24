Призывом вести себя по-человечески отреагировал зоопарк на видео, где льва будят камнями

Жена заботливо ищет камешки мужу, чтобы тот разбудил отдыхающего льва. Че зря за входной заплатили что ли? Почему звери ещё не танцуют макарену перед посетителями??? @almatyzoo #жестькз Публикация от Жесть в Казахстане (@zhest_kz) Июл 23 2017 в 9:55 PDT





Сотрудники Алматинского зоологического парка прокомментировали видео, на котором неизвестные будят льва камнями."Когда наши гости научатся культуре и этикету – не будут дико относиться к животным, перестанут кормить хищных, травоядных и млекопитающих обитателей зоопарка хлебом, сладостями, сигаретами, мусором?.. Когда гости зоопарка перестанут кидать камни в животных, чтобы те обратили на них внимание. Ведь животные не заслужили такого отношения", – написано на странице зоопарка в Facebook.Мы стремимся добиться того, чтобы в зоопарке было удобно и комфортно всем: и животным, и гостям."Стоить только пойти к нам на встречу и вести себя по-человечески: не мусорить, не перепрыгивать через ров, не кормить животных, следить за своими детками, чтобы они не убегали далеко и не просовывали пальчики в клетку. Можем же мы все вместе поднять зоопарк на уровень выше", – комментируют сотрудники алматинского зоопарка.На видео видно, как молодая пара с ребёнком, дойдя до клетки со львом, увидела, что животное спит, и попыталась разбудить его камнями."Жена заботливо ищет камешки мужу, чтобы тот разбудил отдыхающего льва. Что зря за входной заплатили что ли? Почему звери ещё не танцуют макарену перед посетителями???" – отмечается в посте.