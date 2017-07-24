Я бы в гемблеры пошел. На что сегодня ставят казахстанцы

"Народная" мудрость гласит, что любой азартный человек предпочел бы выиграть хотя бы один доллар, чем заработать десять. Финансовый аспект при этом играет хоть и важную, но не основную роль: именно процесс вызывает в игроке настолько сильные эмоции, что отказаться от них в дальнейшем он уже не хочет.



Наверняка этот факт могут подтвердить и многие казахстанцы, которые предпочитают получать эмоциональный заряд не на работе, а в игре, касается ли она ставок на матчи или участия в онлайн-покере. Кроме того, некоторые из них вполне хорошо зарабатывают на этом, используя для достижения победы стратегию, способность предугадывать исход событий и банальное везение.



Редакция Today.kz, заинтересовавшись азартным досугом жителей Казахстана, решила разобраться в том, почему у нас так популярны букмекерские конторы и покер-онлайн, что говорит на эту тему закон и можно ли действительно заработать на подобных играх. Читаем и внимаем!



Небольшая психологическая "консультация"



Все азартные игроки, или "гемблеры" (от англ. gambler), подразделяются психологами на четыре основные группы.



1. Социальная. Считают, что игра — просто развлечение. Их зависимость от процесса настолько мала, что вовремя остановиться во время игры для них не составляет никакого труда.



2. Регулярная. Люди, для которых покер или ставки являются важной частью образа жизни, однако контролировать себя при этом они вполне способны, что все время и делают.



3. Проблемная. Всерьез относятся к азартным играм, воспринимая их и как дополнительную, и как основную работу. Иногда настолько увлекаются, что вкладывают в игру деньги, предназначенные для других жизненных целей.



4. Патологическая. Гемблеры, страдающие психологическим заболеванием, внесенным в Международную классификацию болезней МКБ-10. Полностью теряют контроль над игрой и самими собой.



Ставки на спорт: почему это так захватывает?



Букмекерская контора — это организация, которая заключает пари с игроками на различные события. Благодаря ставкам и учитывая наличие систем расчета коэффициента, итоговая сумма выигрыша может увеличиваться в несколько десятков раз. При этом заработок в основном держится на умении игрока управлять капиталом и способности производить анализ сделанных ставок.



Однако в спорте, как и в игре, нельзя обойтись без удачи, а потому итог любого спортивного матча может быть непредсказуемым. Именно поэтому всего два процента игроков получают прибыль регулярно, а остальные 98 процентов — от случая к случаю, а то и никогда.



Онлайн-покер: в чем его притягательность?



Покер-онлайн — это разновидность клубного покера, в которой игра ведется в сети при помощи программы, устанавливаемой на компьютер/смартфон/планшет. В настоящее время представляет собой крупную игровую отрасль. С каждым годом число желающих попробовать свои силы в онлайновом покере только увеличивается. Объясняется это тем, что играть вживую в Казахстане на законных основаниях разрешено только в специально отведенных зонах, а наслаждаться онлайновым покером можно сидя дома в своем любимом кресле.



Законны ли в Казахстане букмекерские конторы и покер-онлайн?



Вопрос законности деятельности букмекеров и онлайн-казино очень волнует тех казахстанцев, которые заинтересовались ставками на спортивные матчи или желают попробовать свои силы в онлайн-покере. Ответим сразу: в нашей стране на законодательном уровне осуществлять деятельность в сфере игорного бизнеса имеют право:



- букмекерские конторы;



- залы игральных автоматов;



- тотализаторы;



- казино.



При этом принимать участие в азартных играх и пари строго запрещается гражданам РК младше 21 года, а также нерезидентам Казахстана, не достигшим 18 лет. Что касается взрослого населения, Закон РК "Об игорном бизнесе" от 12 января 2007 года № 219 разрешает играть в азартные игры только в курортных зонах, которые находятся в Щучинском районе и на побережье Капчагайского водохранилища.



Другой Закон "О внесении изменений и дополнений к некоторым законодательным актам Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса" внедряет некоторые коррективы в работу букмекерских контор. Он запрещает размещать их в нежилых помещениях жилых домов, дабы оградить простых людей от нежелательной зависимости. Касаются изменения и уплаты в бюджет, благодаря которым ежемесячная налоговая ставка букмекерских контор увеличилась с 75 МРП до 150 МРП (электронная касса) и с 75 МРП до 2000 МРП (тотализатор).



"Спросите разрешение у моей жены"



В 2017 году юристы Казахстана предложили внести в законодательство РК особое требование, при котором крупные ставки в казино и букмекерских конторах должны совершаться только при наличии согласия супруги или супруга игрока (с обязательной проверкой "штампа в паспорте").



Предлагают юристы внедрить и анализ происхождения "игровых" денег, и запрет на оплату ставок в кредит. Все это защитит интересы супругов игроков, поскольку некоторые из них, поддавшись азартному настроению, проигрывают квартиры и влезают в огромные долги.



Вопрос о законности букмекерского бизнеса периодически беспокоит и разных народных избранников, пытающихся запретить их деятельность Казахстане. Владельцы контор с активистами совершенно несогласны, поскольку их бизнес далек от азартного: они дают игрокам шанс предположить, как пройдут спортивные события, а на итоговые результаты ставок повлиять не могут.



А можно ли выиграть на ставках в покере?



1. Клейн Каппер, истовый фанат спортивного клуба "Челси", давным-давно сделал это и выиграл на ставках 92 000 фунтов, поставив на кон всего два. Для этого парень выбрал исходы сразу четырнадцати игр, в результате чего получил 69 000 за сделанную ставку и 23 000 — в качестве бонуса.



2. Такая же история случилась и с москвичом, сделавшим ставку на 15 матчей на сумму 50 рублей и выигравшим 141 000 000. Правда, он получил бы только 1,5 миллиона рублей, если бы не джек-пот, который везунчик тоже умудрился сорвать.



3. Говоря о казахстанских игроках, стоит отметить победу Савердина Кадырова, одержанную им на чемпионате World Poker Tour Main Event в 2014 году. Выиграл наш соотечественник 217 500 долларов. В онлайновом покере прорыв совершил игрок с ником Agrobot_388z, заняв первое место в турнире Sunday Million и пополнив "счет" на 224 550 долларов.