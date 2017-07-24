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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

С начала года из Казахстана на ПМЖ уехали 15 тыс. человек

Просмотров:498 Опубликовано: Сегодня, 13:44
С начала года из Казахстана на ПМЖ уехали 15 тыс. человек
Фото из открытых источников
На смену постоянного места жительства с начала 2017 года документы подали 15 тыс. казахстанцев. Об этом в ответе на запрос LS сообщили в министерстве внутренних дел РК (МВД).

В указанном периоде количество разрешений для выезда, по данным МВД, оформлено в Россию - 13,2 тыс., в Германию -1,2 тыс., а также в Беларусь – 75 человек, в Канаду – 28 и в США – 72.

Отмечается, что за 2016 год было выдано 29,7 тыс. аналогичных документов.

Что касается притока в страну, то, по данным ведомства, с ходатайством о выдаче разрешений на постоянное проживание в Казахстане в органы внутренних дел обратился 8 271 иностранец. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года количество выданных разрешений снизилось на 40% (13 706 человек).

Наибольшее количество документов выдано гражданам Узбекистана - 3786, в том числе 2757 этническим казахам, гражданам Китая – 2197, в том числе 2181 этническому казаху и гражданам России - 1749, в том числе 242 этническим казахам. Всего иностранцам выдано 8 149 разрешений на постоянное проживание в стране.

Ранее LS сообщал, что количество иммигрантов в Казахстане выросло. По данным министерства национальной экономики, в январе-мае 2017 страну покинули 10,97 тыс. человек. Это на 4% больше показателей прошлого года.
Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 4 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:25
Ең бастысы, Маңғыстаудың халқы өсуде. Қаӡақ елiнiң басқа облыстарын бiлмедiм ...
 
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  • Ёж
 Тихо (Посетители) Сегодня, 15:14
Цитата: Лесник
Вот и поглядим на их гостеприимство..

В гости примут.насчёт работы незнаю нет у них работы разве улицы мести или в батраках типа садовник.

Сообщения удаляю не читая.
 
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  • Тихо
 Лесник (Посетители) Сегодня, 14:37
Тенденции затяжного кризиса таковы, что скоро мы к узбекам и калпакам начнем на заработки ездить. Вот и поглядим на их гостеприимство..
 
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  • Лесник
  • ROBIN
 Тихо (Посетители) Сегодня, 14:06
В сравнении с аналогичным периодом 2016 года количество выданных разрешений снизилось на 40% (13 706 человек).
 Оралманы закончились,а другим сюда невпроханже. lol

Сообщения удаляю не читая.
 
 

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