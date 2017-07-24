С начала года из Казахстана на ПМЖ уехали 15 тыс. человек

На смену постоянного места жительства с начала 2017 года документы подали 15 тыс. казахстанцев. Об этом в ответе на запрос LS сообщили в министерстве внутренних дел РК (МВД).



В указанном периоде количество разрешений для выезда, по данным МВД, оформлено в Россию - 13,2 тыс., в Германию -1,2 тыс., а также в Беларусь – 75 человек, в Канаду – 28 и в США – 72.



Отмечается, что за 2016 год было выдано 29,7 тыс. аналогичных документов.



Что касается притока в страну, то, по данным ведомства, с ходатайством о выдаче разрешений на постоянное проживание в Казахстане в органы внутренних дел обратился 8 271 иностранец. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года количество выданных разрешений снизилось на 40% (13 706 человек).



Наибольшее количество документов выдано гражданам Узбекистана - 3786, в том числе 2757 этническим казахам, гражданам Китая – 2197, в том числе 2181 этническому казаху и гражданам России - 1749, в том числе 242 этническим казахам. Всего иностранцам выдано 8 149 разрешений на постоянное проживание в стране.



Ранее LS сообщал, что количество иммигрантов в Казахстане выросло. По данным министерства национальной экономики, в январе-мае 2017 страну покинули 10,97 тыс. человек. Это на 4% больше показателей прошлого года.