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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Вооруженную банду, совершившую дерзкое нападение, задержали в Актобе

Просмотров:349 Опубликовано: Сегодня, 14:05
Вооруженную банду, совершившую дерзкое нападение, задержали в Актобе
Иллюстративное фото с сайта pexels.com
Полиция задержала вооруженную банду, напавшую на бизнесменов из России и Казахстана в Актобе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.

"В ночь на 22 июля 2017 года в Актобе вооруженная банда из трех преступников совершила разбойное нападение на гражданку Казахстана и двух граждан России, занимающихся бизнесом, который связан с реализацией ювелирных изделий. Проникнув через окно второго этажа в квартиру и угрожая выстрелами из пистолета, бандиты в масках требовали выдать сейф с деньгами и драгоценностями", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, преступные действия группы были пресечены умелыми действиями сотрудников криминальной полиции УВД Актобе и ДВД Актюбинской области, мгновенно прибывшими на место происшествия.

Сообщается, что в процессе задержания вооруженные преступники оказали яростное сопротивление и применили огнестрельное оружие против сотрудников полиции, но были обезоружены. Жертв и ранений со стороны потерпевших не допущено.

"В результате умелых действий полицейских задержана и обезврежена устойчивая банда в составе трех жителей Актобе, ранее неоднократно судимых за грабежи, разбои и причинение тяжких телесных повреждений. Уже сейчас они изобличены в совершении еще шести тяжких преступлений, ущерб по которым исчисляется десятками миллионов тенге.

В ДВД отметили, что у преступников изъят боевой пистолет с патронами калибра девять миллиметров, маски, скотч для связывания жертв и другие доказательства преступной деятельности.

Все преступники арестованы, привлекаются к уголовной ответственности и предстанут перед судом. Продолжается их отработка на причастность к другим преступлениям.

В полиции подчеркнули, что за мужество и героизм, проявленные при спасении жизней мирных людей, ликвидации банды и задержании вооруженных преступников, сотрудники полиции УВД Актобе поощрены руководством ДВД Актюбинской области и представлены к поощрению правами министра внутренних дел.

"Преступники действовали дерзко и нагло, но допустили ошибку - они забыли, что Актобе - это территория закона и сотрудники полиции всегда готовы защитить права и интересы наших сограждан, гарантированные Главой государства и Конституцией страны", - заключили в пресс-службе ДВД.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Sazan (Посетители) Сегодня, 16:28
Valderrama,
Не водительскими же, ясен пень. lol
У каждого руководителя, согласно должностных инструкций, есть права и обязанности. Как правило, у руководителей, выше среднего звена, есть права поощрять своих подчиненных работников и служащих. Виды поощрений прописаны в Трудовом кодексе для гражданских, и в служебных уставах у силовиков.
Вас никогда руководитель не поощрял?
 
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  • Тихо
 Ёж (Посетители) Сегодня, 15:22
Актау- территория освоения.. Там грабят бандюки, а тут- акиматчики.
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 15:21
"представлены к поощрению правами министра внутренних дел" -

кто нить понял о каких правах речь идет?
 
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  • Ёж
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  • Mestnyi
 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 15:00
они забыли, что Актобе - это территория закона


rofl rofl rofl ржу не могу
 
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  • Ёж
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 14:30
Тихо,
Территория запредельной коррупции. Здесь можно купить любого чинушу и мента. Здесь разбой считают хулиганством и назначают штрафы.

за мужество и героизм, проявленные при спасении жизней мирных людей, ликвидации банды и задержании вооруженных преступников

Ликвидации не было. Ликвидация- это когда ложат на месте. Только задержание.
 
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  • Ёж
 Тихо (Посетители) Сегодня, 14:15
они забыли, что Актобе - это территория закона
Интересуюсь а у нас как называется территория?

Сообщения удаляю не читая.
 
 

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