Вооруженную банду, совершившую дерзкое нападение, задержали в Актобе

Полиция задержала вооруженную банду, напавшую на бизнесменов из России и Казахстана в Актобе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.
"В ночь на 22 июля 2017 года в Актобе вооруженная банда из трех преступников совершила разбойное нападение на гражданку Казахстана и двух граждан России, занимающихся бизнесом, который связан с реализацией ювелирных изделий. Проникнув через окно второго этажа в квартиру и угрожая выстрелами из пистолета, бандиты в масках требовали выдать сейф с деньгами и драгоценностями", - сообщили в пресс-службе.
По данным полиции, преступные действия группы были пресечены умелыми действиями сотрудников криминальной полиции УВД Актобе и ДВД Актюбинской области, мгновенно прибывшими на место происшествия.
Сообщается, что в процессе задержания вооруженные преступники оказали яростное сопротивление и применили огнестрельное оружие против сотрудников полиции, но были обезоружены. Жертв и ранений со стороны потерпевших не допущено.
"В результате умелых действий полицейских задержана и обезврежена устойчивая банда в составе трех жителей Актобе, ранее неоднократно судимых за грабежи, разбои и причинение тяжких телесных повреждений. Уже сейчас они изобличены в совершении еще шести тяжких преступлений, ущерб по которым исчисляется десятками миллионов тенге.
В ДВД отметили, что у преступников изъят боевой пистолет с патронами калибра девять миллиметров, маски, скотч для связывания жертв и другие доказательства преступной деятельности.
Все преступники арестованы, привлекаются к уголовной ответственности и предстанут перед судом. Продолжается их отработка на причастность к другим преступлениям.
В полиции подчеркнули, что за мужество и героизм, проявленные при спасении жизней мирных людей, ликвидации банды и задержании вооруженных преступников, сотрудники полиции УВД Актобе поощрены руководством ДВД Актюбинской области и представлены к поощрению правами министра внутренних дел.
"Преступники действовали дерзко и нагло, но допустили ошибку - они забыли, что Актобе - это территория закона и сотрудники полиции всегда готовы защитить права и интересы наших сограждан, гарантированные Главой государства и Конституцией страны", - заключили в пресс-службе ДВД.
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