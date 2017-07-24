Сотрудникам шведской компании вживили микрочипы

Сотрудники стокгольмской компании Epicenter, специализирующейся на инновациях и digital-направлении, вживили в свои ладони NFC-чипы. Так в офисе решили проблему необходимости доставать пропуск при занятости рук, сообщает "Российская газета".
Как замечает издание, теперь 150 "людей-киборгов", ходят по зданию, открывая двери, покупают обед и печатают документы одним взмахом руки.
В основе работы чипа технология беспроводной передачи данных - она позволяет двум устройствам общаться между собой на близком расстоянии. Цель чипования - удобство: не нужно носить с собой пластиковые карты, различные ключи, электронные устройства. Сотрудник с имплантатом не потеряет пропуск и не передаст его другому.
Чип длиной примерно в два сантиметра, вживленный между большим и указательным пальцами, остается там 24 часа в сутки: следит за перемещениями хозяина, знает его любимые продукты и когда-нибудь начнет собирать медицинские данные.
А работники Epicenter тем временем устраивают вечеринки, где уговаривают еще не чипированных коллег стать киборгами.
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