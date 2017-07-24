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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сотрудникам шведской компании вживили микрочипы

Просмотров:197 Опубликовано: Сегодня, 15:20
Сотрудникам шведской компании вживили микрочипы
Фото с сайта rg.ru
Сотрудники стокгольмской компании Epicenter, специализирующейся на инновациях и digital-направлении, вживили в свои ладони NFC-чипы. Так в офисе решили проблему необходимости доставать пропуск при занятости рук, сообщает "Российская газета".

Как замечает издание, теперь 150 "людей-киборгов", ходят по зданию, открывая двери, покупают обед и печатают документы одним взмахом руки.

В основе работы чипа технология беспроводной передачи данных - она позволяет двум устройствам общаться между собой на близком расстоянии. Цель чипования - удобство: не нужно носить с собой пластиковые карты, различные ключи, электронные устройства. Сотрудник с имплантатом не потеряет пропуск и не передаст его другому.

Чип длиной примерно в два сантиметра, вживленный между большим и указательным пальцами, остается там 24 часа в сутки: следит за перемещениями хозяина, знает его любимые продукты и когда-нибудь начнет собирать медицинские данные.

А работники Epicenter тем временем устраивают вечеринки, где уговаривают еще не чипированных коллег стать киборгами.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 16:44
Цитата: Краснов
Семимильными шагами вступаем в эпоху неорабовладения. Дожились

Напрасно ты так утопично,круто на самом деле дожить бы до хороших времён,что бы аусвайсы не таскать с собой.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:27
Болашақ басталғаны ма ...
 
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Краснов (Посетители) Сегодня, 16:25
Цель чипования - удобство

Ну да, конечно. Под соусом прогресса и оптимизации лоббируют программу поголовной чипизации населения. Семимильными шагами вступаем в эпоху неорабовладения. Дожились stena
 
 

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