В Швейцарии мужчина с бензопилой напал на людей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Неизвестный с бензопилой напал на людей в городе Шаффхаузен на севере Швейцарии, по меньшей мере пять человек ранены, двое из них серьезно, пишет газета Blick со ссылкой на полицию.По данным очевидцев, мужчина с бензопилой напал на прохожих в старом городе. Сообщается, что ему удалось скрыться."Мы направили подкрепление", — заявил представитель полиции кантона Шаффхаузен Даниэль Майли. Полиция пока не подтвердила, что у нападавшего была бензопила.Жителей города попросили не приближаться к месту происшествия.