Иран переходит на новую валюту

Иран переходит на новую денежную единицу - туман - вместо ныне действующего риала. Об этом со ссылкой на секретаря кабинета министров страны Мохсена Хаджи Мирзаеи сообщило агентство IRNA, передает Axar.az.



"Нынешнее решение направлено на упрощение денежных расчетов. Один туман будет равен десяти риалам, таким образом в цифрах, отображающих цены, будет сокращен один ноль", - сказал чиновник.



Валюта туман имела хождение в Персии до 1932 года, а потом была заменена риалом. Таким образом, сейчас производится обратная замена.



По словам Мохсена Хаджи Мирзаеи, переход на другую денежную единицу изучался экономической комиссией правительства последние полгода. Проект денежной реформы был представлен в ноябре прошлого года.



До сих пор туман считался неофициальной денежной единицей в Иране. Так, в повседневной речи иранцы почти всегда использовали слово "туман", что вносило определенную путаницу.



Риал ощутимо обесценился за последние годы. В настоящее время американский доллар в иранских обменных пунктах стоит 39 тысяч риалов, а теперь он будет стоить 3,9 тысячи туманов. Фактически в Иране проводится деноминация на один знак. Предлагалось даже убрать с денежных купюр три и даже четыре ноля, однако было принято решение не идти на такие радикальные шаги.