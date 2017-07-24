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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Иран переходит на новую валюту

Просмотров:399 Опубликовано: Сегодня, 17:27
Иран переходит на новую валюту
.
Иран переходит на новую денежную единицу - туман - вместо ныне действующего риала. Об этом со ссылкой на секретаря кабинета министров страны Мохсена Хаджи Мирзаеи сообщило агентство IRNA, передает Axar.az.

"Нынешнее решение направлено на упрощение денежных расчетов. Один туман будет равен десяти риалам, таким образом в цифрах, отображающих цены, будет сокращен один ноль", - сказал чиновник.

Валюта туман имела хождение в Персии до 1932 года, а потом была заменена риалом. Таким образом, сейчас производится обратная замена.

По словам Мохсена Хаджи Мирзаеи, переход на другую денежную единицу изучался экономической комиссией правительства последние полгода. Проект денежной реформы был представлен в ноябре прошлого года.

До сих пор туман считался неофициальной денежной единицей в Иране. Так, в повседневной речи иранцы почти всегда использовали слово "туман", что вносило определенную путаницу.

Риал ощутимо обесценился за последние годы. В настоящее время американский доллар в иранских обменных пунктах стоит 39 тысяч риалов, а теперь он будет стоить 3,9 тысячи туманов. Фактически в Иране проводится деноминация на один знак. Предлагалось даже убрать с денежных купюр три и даже четыре ноля, однако было принято решение не идти на такие радикальные шаги.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 9 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 19:27
Цитата: Морской
Только они и не подозревают о твоем существовании.

Да ладно, а то тут кому то исключение делают-))

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
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  • Erlan84
 alixah (Посетители) Сегодня, 19:16
Синий туман похож на обман boyan
 
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Димон (Посетители) Сегодня, 19:10
Цитата: Морской
Госдепу, "Гейропе"(слово то какое придумали,не поленились),английским ученым,мировой закулисе...

Пятая колонна, аранжевые агенты запада, оккупационные правительство,укроФашисты... Президенты не управляют странами РК И РФ их поставили иностранцы, глав центрабанка тоже иностранцы поставили, из-за этого валюты девольвировали... sila умеют же качественно сейчас людей прозомбовывать по телевизору !

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
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  • Тихо
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  • alixah
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:04
Теңгеге ауыссын, рұқсат беремiӡ ...
 
-1
  • kz1990
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  • Краснов
  • Erlan84
  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 17:56
Цитата: Морской
Только они и не подозревают о твоем существовании.

На земной оси я вертел их подозрения. Вместе с мировой закулисей. Понимаешь? На земной оси! Так им и передай. fuck
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 17:52
да хоть алтыном назови от этого ничего не изменится
 
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  • Димон
 Морской (Посетители) Сегодня, 17:50
Цитата: Лесник
Назло госдепу и английским ученым.

Да ты по-ходу,и живешь назло...Госдепу, "Гейропе"(слово то какое придумали,не поленились),английским ученым,мировой закулисе...Только они и не подозревают о твоем существовании.
 
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  • Краснов
 Лесник (Посетители) Сегодня, 17:45
Там за туманами, вечными пьяными.. boyan
Нам тоже деноминацию провести пора. Нолик один отсечь. Назло госдепу и английским ученым. fuck
 
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  • Лесник
 Краснов (Посетители) Сегодня, 17:36
В настоящее время американский доллар в иранских обменных пунктах стоит 39 тысяч риалов, а теперь он будет стоить 3,9 тысячи туманов

С тенге бы такое провернуть umnik
Был доллар 328, а стал 32,8 lol
 
 

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