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Государственные гранты на специальности распределили в МОН РК

Просмотров:119 Опубликовано: Сегодня, 18:14
Государственные гранты на специальности распределили в МОН РК
Иллюстрация tengrinews.kz
В Министерстве образования и науки РК издан приказ о распределении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием в разрезе специальностей, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на профильное ведомство.

"Распределить: государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 2017-2018 учебный год в разрезе специальностей по очной форме обучения, государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 2017-2018 учебный год в разрезе специальностей по заочной сокращенной форме обучения, государственный образовательный заказ на подготовку магистров на 2017-2018 учебный год, государственный образовательный заказ на подготовку докторов РҺО на 2017-2018 учебный год", - говорится в распространенной информации МОН РК.

Ознакомиться со списком можно здесь.

В этом году ЕНТ в новом формате проходило с 20 по 27 июня в 165 пунктах. Заявления на участие в нем подали 92 827 выпускников. 67 627 человек сдавали ЕНТ на казахском языке и 20 968 выпускников - на русском.

По итогам ЕНТ этого года средний балл по пяти предметам по Казахстану составил 80,5 (из 140 возможных). В прошлом году данный показатель был 81. Преодолели пороговый уровень в 50 баллов 74 517 человек, в том числе набрали 60-65 баллов 5 935 выпускников, 66-119 баллов - 52 717 человек, 120-139 баллов - 5 064 выпускника. Не преодолели пороговый уровень 14 066 человек.

Самый высокий балл набрал выпускник КГУ гимназия № 140 имени М. Макатаева - алматинец Саят Тасан. Он набрал 139 балов из 140 возможных. Семь человек набрали по 138 баллов. Эти данные ранее привел директор Национального центра тестирования МОН РК Рамазан Алимкулов.
Источник: Tengrinews.kz
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