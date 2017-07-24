Сотрудник прокуратуры и следователь в ЮКО задержаны за взятку в 2 миллиона тенге - Генпрокуратура

В ходе проведения оперативных мероприятий в Шымкенте при получении взятки в размере двух миллионов тенге задержаны сотрудник прокуратуры Южно-Казахстанской области и следователь Абайского РОВД, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана.



"24 июля 2017 года Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры совместно с Национальным бюро по противодействию коррупции РК по заявлению предпринимателя А. в ходе проведения оперативных мероприятий в Шымкенте при получении взятки в два миллиона тенге за непривлечение к ответственности руководства ТОО по факту уклонения от уплаты налогов задержаны с поличным сотрудник прокуратуры Южно-Казахстанской области и следователь Абайского РОВД", - говорится в сообщении.



Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 366 УК РК "Получение взятки группой лиц".



Задержанный сотрудник прокуратуры водворен в ИВС Шымкента.