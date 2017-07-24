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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сотрудник прокуратуры и следователь в ЮКО задержаны за взятку в 2 миллиона тенге - Генпрокуратура

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 18:44
Сотрудник прокуратуры и следователь в ЮКО задержаны за взятку в 2 миллиона тенге - Генпрокуратура
Иллюстративное фото ©Tengrinews.kz
В ходе проведения оперативных мероприятий в Шымкенте при получении взятки в размере двух миллионов тенге задержаны сотрудник прокуратуры Южно-Казахстанской области и следователь Абайского РОВД, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана.

"24 июля 2017 года Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры совместно с Национальным бюро по противодействию коррупции РК по заявлению предпринимателя А. в ходе проведения оперативных мероприятий в Шымкенте при получении взятки в два миллиона тенге за непривлечение к ответственности руководства ТОО по факту уклонения от уплаты налогов задержаны с поличным сотрудник прокуратуры Южно-Казахстанской области и следователь Абайского РОВД", - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 366 УК РК "Получение взятки группой лиц".

Задержанный сотрудник прокуратуры водворен в ИВС Шымкента.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 10 )

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Валерий_М (Посетители) Сегодня, 21:13
Ян,
Когда в стране коррупции нет — микролитражки мчат по хайвеям.
Когда коррупция — Бентли тащатся по бездорожью.
Всё просто, брат. lol
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 20:59
Цитата: Лесник
Будут время от времени выкладывать таких сошек.

По другому,их прячут до поры,что бы потом нам слить для обсуждения,а сами......сами в тени своих амбиций и капиталов. Все мы смертны и даже Ленин умер и Сталин тоже почил в бозе и даже они не отмеряли себе семь сороков понимаешь ли.
 
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  • Ян
 Лесник (Посетители) Сегодня, 20:40
Коррупция курируется с самого верха. Уничтожение страны путем коррупции, насаждаемой западной химерой. Никто ничего не уничтожает. Будут время от времени выкладывать таких сошек.
 
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  • Лесник
 Ян (Посетители) Сегодня, 20:04
Лара Крофт,
Получится. Я знаю.

Цитата: Шым-Актау
По аналогии с бухими водителями за рулем -

Писал уже,установить промилле и точка. Ментам перекрыть источник дохода,захлопнуть кормушку.

Швейк,
Ерунда,у них всё уйдёт на поминки.

alixah,
Действительно,сам давно не удивляюсь.
 
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  • Лесник
 Лара Крофт (Посетители) Сегодня, 19:54
Цитата: Шым-Актау
Дело в том что такими посадками коррупцию не одолеешь.

Как показывает история, даже смертной казни не удается одолеть коррупцию
 
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  • Mestnyi
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 19:41
Дело в том что такими посадками коррупцию не одолеешь. По аналогии с бухими водителями за рулем - сколько ловят каждый месяц, вроде бы уже должны перестать, но не фига.
 
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  • Лесник
 Лара Крофт (Посетители) Сегодня, 19:40
Цитата: Ян
Нужен жёсткий человек который похоронит коррупцию и взяточничество в целом,но походу это произойдёт не скоро

Коррупции - вечный бой! Эээ... Быстрее не получится (с) umnik
)))))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Mestnyi
  • Лесник
 Швейк (Посетители) Сегодня, 19:20
Ну, наверное, тоже дочечке свадьбу закатить пожелали. С блэкджеком и шлюхами (с) crazy
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ян
  • Mestnyi
  • Лесник
 alixah (Посетители) Сегодня, 19:10
Ничего удивительного blind
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • alixah
  • Mestnyi
  • Лесник
 Ян (Посетители) Сегодня, 19:04
Коррупция захлестнула страну и все делают умные лица делая вид,что ничего не происходит. Нужен жёсткий человек который похоронит коррупцию и взяточничество в целом,но походу это произойдёт не скоро,а пока вот такие новости.
 
 

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