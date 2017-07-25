Президент Монголии дал олигархам 49 суток, чтобы вернуть деньги с офшорных счетов

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга потребовал, чтобы в течение 49 суток держатели иностранных счетов перевели деньги с офшорной зоны в центральный банк страны, сообщает ARD.
По данным президента, 49 граждан Монголии имеют офшорные счета. В их числе госслужащие, политики и связанные с ними стороны, подозреваемые в “отмывании” криминальных денег, государственной коррупции и мошеннических операциях.
Отсчёт времени начался с 24 июля. За это время владельцы счетов должны перевести деньги в центральный банк Монголии “МонголБанк”. В противном случае информация о счетах и их владельцах может быть обнародована, а чиновников привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.
Счета в офшорах позволяют платить низкие или нулевые налоги, а также скрывать настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто используют для преступлений: “отмывания” криминальных денег, государственной коррупции, мошеннических операций.
Оппозиционный кандидат от Демократической партии Монголии Халтмаагийн Баттулга одержал победу во втором туре президентских выборов 8 июля. Новый руководитель страны отказался от проживания в положенной ему по статусу резиденции, и ходит пешком.
Администрация президента надеется, что остальные чиновники последуют примеру главы государства и откажутся от излишней роскоши. Баттулга позиционирует себя как антиолигарха, однако сам является бизнес-магнатом и остаётся одним из самых богатых людей в Монголии.
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