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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Президент Монголии дал олигархам 49 суток, чтобы вернуть деньги с офшорных счетов

Просмотров:655 Опубликовано: Сегодня, 08:19
Президент Монголии дал олигархам 49 суток, чтобы вернуть деньги с офшорных счетов
Фото из открытых источников
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга потребовал, чтобы в течение 49 суток держатели иностранных счетов перевели деньги с офшорной зоны в центральный банк страны, сообщает ARD.

По данным президента, 49 граждан Монголии имеют офшорные счета. В их числе госслужащие, политики и связанные с ними стороны, подозреваемые в “отмывании” криминальных денег, государственной коррупции и мошеннических операциях.

Отсчёт времени начался с 24 июля. За это время владельцы счетов должны перевести деньги в центральный банк Монголии “МонголБанк”. В противном случае информация о счетах и их владельцах может быть обнародована, а чиновников привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.

Счета в офшорах позволяют платить низкие или нулевые налоги, а также скрывать настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто используют для преступлений: “отмывания” криминальных денег, государственной коррупции, мошеннических операций.

Оппозиционный кандидат от Демократической партии Монголии Халтмаагийн Баттулга одержал победу во втором туре президентских выборов 8 июля. Новый руководитель страны отказался от проживания в положенной ему по статусу резиденции, и ходит пешком.

Администрация президента надеется, что остальные чиновники последуют примеру главы государства и откажутся от излишней роскоши. Баттулга позиционирует себя как антиолигарха, однако сам является бизнес-магнатом и остаётся одним из самых богатых людей в Монголии.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 10 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 11:44
Хрюндель,
Я бы не был так категоричен.
Общая стоимость топ-10 наиболее крупных месторождений угля, меди, золота, урана и редкоземельных металлов Монголии составляет приблизительно 2,75 трлн долл. Наиболее привлекательными для иностранных компаний являются такие крупные месторождения Монголии, как Оюу-Толгой (медь, золото), Таван-Толгой (уголь) и Дорнод (уран). Запасы крупнейшего в мире Таван-Толгойского месторождения составляют 7,4 млрд т угля. Эксперты корпорации «Rio Tinto» оценивают запасы месторождения Оюу-Толгой, расположенного в Южной Гоби, в 80 км от границы с Китаем, в 25 млн т меди на пятьдесят лет эксплуатации.

Богатые, еще не до конца разведанные природные ресурсы Монголии — это лакомый кусок «глобального сырьевого пирога» для многих стран. Не случайно в Монголию активно внедряются англо-австралийская компания «Rio Tinto», китайские «Shenhua», «Chalco», американская «Peabody Energy», японские «Itochu», «Mitsui», «Mitsubishi», «Sumitomo», «Marubeni» и другие.

Источник http://asiarussia.ru/articles/9674/
 
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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 11:42
Цитата: Хрюндель
В Монголии нет нефти и газа. Ну и нафига им там демократия и права человека? Дяде Сэму не интересно

Зато интересно соседнему дядюшке Цзы lol
Такие минеральные ресурсы, как медь, уголь, молибден, олово, вольфрам и золото составляют значительную часть промышленного производства страны
Это при том что 70% территории Монголии не изучена геологами.

Цитата: Bamb00k
получить визу в какую-нибудь страну и сбежать преспокойненько

Дык, похоже, некуда бежать "граница на замке"

Да вряд ли граница на замке, скорей всего бизнес у них именно в Монголии по добыче полезных ископаемых. С собой же рудники не забрать.
 
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Хрюндель (Посетители) Сегодня, 11:28
master_kz,
В Монголии нет нефти и газа. Ну и нафига им там демократия и права человека? Дяде Сэму не интересно skuchno
 
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  • Лесник
 master_kz (Посетители) Сегодня, 11:17
Цитата: Tatyana01
За это время реально получить визу в какую-нибудь страну и сбежать преспокойненько ....

А куда смотрят мировые гегемоны со своими правами человека и свободой то? Где персональные санкции епто. Не выгодно чтоль?-))

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
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Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 10:45
Bamb00k,
Бедные prostite
 
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Bamb00k (Посетители) Сегодня, 10:41
Цитата: Tatyana01
получить визу в какую-нибудь страну и сбежать преспокойненько

Дык, похоже, некуда бежать "граница на замке". smile
 
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Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 09:34
За это время реально получить визу в какую-нибудь страну и сбежать преспокойненько .... с такими то денжищами зачем им Монголия...
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 08:49
49 воров- 49 суток.. Круто начал. Поглядим..
 
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Маривана (Посетители) Сегодня, 08:34
Цитата: Швейк
Баттулга позиционирует себя как антиолигарха,

Друже, ну лучше один царек, чем непомерное количество байков и их родни...

legalize it...
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 08:30
Ли Куан Ю, говорите? Хех! crazy
 
 

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