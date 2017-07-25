50 миллиардов долларов украли у пенсионерки в Москве

В Москве из квартиры пенсионерки похитили ювелирные изделия и денежные средства, в том числе 50 миллиардов зимбабвийских долларов, не имеющих никакой ценности, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Преступление было совершено на Криворожской улице. Преступник проник в квартиру 68-летней женщины через окно на кухне и похитил ювелирные изделия на сумму 137 тысяч рублей, 100 долларов США, одну тысячу азербайджанских манат, а также 50 миллиардов зимбабвийских долларов, не представляющих материальной ценности.



Полиция задержала злоумышленника, которым оказался 51-летний приезжий из Абхазии без постоянного места жительства. Против него возбуждено уголовное дело о краже.



Зимбабвийские доллары являлись официальной денежной единицей Зимбабве до 2009 года, но были отменены в связи с гиперинфляцией. В настоящее время в стране в качестве денежной массы используются валюты других стран.