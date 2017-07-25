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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

50 миллиардов долларов украли у пенсионерки в Москве

Просмотров:245 Опубликовано: Сегодня, 08:40
50 миллиардов долларов украли у пенсионерки в Москве
Фото из архива Tengrinews.kz
В Москве из квартиры пенсионерки похитили ювелирные изделия и денежные средства, в том числе 50 миллиардов зимбабвийских долларов, не имеющих никакой ценности, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено на Криворожской улице. Преступник проник в квартиру 68-летней женщины через окно на кухне и похитил ювелирные изделия на сумму 137 тысяч рублей, 100 долларов США, одну тысячу азербайджанских манат, а также 50 миллиардов зимбабвийских долларов, не представляющих материальной ценности.

Полиция задержала злоумышленника, которым оказался 51-летний приезжий из Абхазии без постоянного места жительства. Против него возбуждено уголовное дело о краже.

Зимбабвийские доллары являлись официальной денежной единицей Зимбабве до 2009 года, но были отменены в связи с гиперинфляцией. В настоящее время в стране в качестве денежной массы используются валюты других стран.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:26
Valderrama,
За то заголовок-то какой! Журналисты, прости Господи... stena
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Швейк
  • Bamb00k
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 09:09
50 ярдов зимбабвийских долларов – это всего лишь одна банкнота.
Пенсионерка видимо была любительницей экзотики и хранила этот фантик в своей коллекции чтобы показывать гостям.
 
 

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