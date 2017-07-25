Закон о запрете новых синтетических наркотиков презентовал глава МВД РК

На заседании правительства министр внутренних дел Калмуханбет Касымов презентовал проект закона "О внесении изменений и дополнений в некотрые законодательные акты по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров", передает корреспондент Tengrinews.kz.



Глава МВД отметил, что Казахстан, как и другие страны, столкнулся с угрозой распространения новых психоактивных веществ синтетического происхождения. Рынок этих веществ, по его словам, быстро наполняется новыми видами.



"Это вынуждает нас принимать своевременные меры, прежде всего, по введению в стране запрета на оборот каждого из этих видов и установлению "криминального веса" обнаруженных в незаконном обороте веществ. Механизм введения такого запрета - у нас достаточно длительный процесс. Наш Национальный список запрещенных наркотических средств и психотропных веществ утверждается законом, а внесение поправок в него требует значительного времени. Это лишает нас возможности незамедлительно реагировать на изменения наркорынка и создает реальные риски широкого распространения новых психоактивных веществ в стране", - сказал Касымов.



"Мы пришли к выводу о необходимости утверждения Национального списка постановлением правительства. Списки запрещенных веществ в Южной Корее и европейских странах утверждаются на уровне уполномоченных органов и правительства. В Беларуси - приказом министра здравоохранения, а в России - постановлением правительства", - добавил он.



По его словам, разработанный МВД законопроект вносит в Уголовный кодекс, закон "О наркотических средствах" поправки, предусматривающие: во-первых, закрепление прямой компетенции правительства по утверждению Национального списка, а также компетенции МВД, как уполномоченного органа по его разработке. Иначе говоря, правительством будет утверждаться список наркотических средств, сводная таблица об их отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам, а также список заместителей атомов водорода.



"Национальный список наркотиков и сводная таблица дополняются 88 основными потенциально опасными психоактивными веществами. Это позволит охватить весь перечень наркотиков синтетического происхождения, находящихся под контролем государств Евразийского экономического союза и Международного комитета ООН по контрою над наркотиками", - отметил министр внутренних дел.



Министр отметил, что законопроект предусматривает ввод нового понятия, как "аналоги наркотиков", а также "заместители атомов водорода", список которых также будет утверждаться.



"Важно, что это исключит проведение клинических исследований аналогов в рамках судебных экспертиз и установит четкий механизм отнесения новых психоактивных веществ к аналогам наркотиков. В результате законом о наркотических средствах будет регулироваться оборот не только уже находящихся под контролем наркотиков, но и их видов, появление которых возможно в будущем. В четвертых, закон "О наркотических средствах дополняется конкретными нормами, определяющими основания и порядок постановки под контроль наркотиков, в том числе новых их видов", - сказал глава правоохранительного ведомства.



Калмуханбет Касымов подчеркнул, что для привлечения к административной либо уголовной ответственности правонарушителя необходимо установление так называемого "криминального веса" или "квалифицирующего размера" выявленного вещества. В действующей сводной таблице содержится 275 видов наркотиков, только 86 разграничены по квалифицирующим размерам. Новый законопроект предусматривает установление квалифицирующих параметров как для всех указанных 275, так для вводимых 88 основных видов новых психоактивных веществ.