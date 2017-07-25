Что будет с ценой на сахар, рассказали в Минсельхозе и Миннацэкономики

Вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов прокомментировал ситуацию с запасами сахара в республике.



"Тенденций для того, чтобы цена резка выросла, нет. Наоборот, в некоторых странах он (сахар. – Авт.) даже дешевле производится", – сказал Рустем Курманов на пресс-конференции в Правительстве.



Он пояснил, что доля импорта сахара будет снижена минимум в два раза.



"Запасы сахара в регионах у нас имеются, в прошлом году мы неплохие объёмы произвели. При потребности 500 000 тонн мы произвели 452 000 тонн своего сахара. Остальное – это импортный сахар из Молдовы, Украины. Мы произвели бы и 500 000 тонн, просто на рынке присутствовал дешёвый молдовский сахар", – отметил представитель МСХ.



Вице-министр национальной экономики РК Айбатыр Жумагулов добавил, что до конца года цена на сахар сохранится на сегодняшнем уровне.



"Как таковых скачков цен мы не ожидаем, то есть опредёленная работа, мониторинг цен в каждом регионе ведётся", – заключил он.



Ранее сообщалось, что в республике остро стоит проблема переработки сахарной свёклы. Шесть заводов загружены только на 40%. Казахстанская сахарная промышленность производит 90% сахара из сахарного тростника и 10% из свёклы. Чтобы полностью обеспечить внутренний рынок сахаром, необходимо вырастить и переработать порядка четырёх миллионов тонн сахарной свёклы.