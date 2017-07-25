Сейчас на сайте
2545
объявлений
  • Продам Фрезы за 5 000 тенге
  • Ремонт квартир и офисов
  • Продам Морозильный ларь Тonbao за 125 000 тенге
  • Продам Вешалки за 50 тенге
  • Услуги бухгалтера
  • Требуется Администратор, 100 000 тенге
  • Торговый представитель, 160 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 25 Июля
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.7 KZT
  • €1 = 380.77 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В России провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным

Просмотров:381 Опубликовано: Сегодня, 14:01
В России провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным
Иллюстративное фото с сайта unsplash.com
В России провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным. Новые авиационные правила, предложенные Министерством транспорта Российской Федерации, предусматривают вес ручной клади в пять килограммов, сообщает РИА Новости.

Из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт без дополнительной платы, исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера.

При этом пассажиры, купившие возвратные билеты, сохранят возможность бесплатно провезти не менее десяти килограммов багажа.

Проект изменений в федеральные авиационные правила был размещен на сайте regulation.gov.ru. Предполагается, что они вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного авиабилета. Ранее его одобрила Госдума.

Также приводится перечень вещей, которые пассажир может взять с собой на борт, помимо ручной клади, без дополнительной платы. В нем остались дамские сумки, портплед с костюмом и детское питание для ребенка. Однако зонты, трости, верхняя одежда, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамера и портативный компьютер теперь в этот список не входят.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Лесник (Посетители) Сегодня, 16:05
Как ни крути, а незапланированных трат не избежать.. Придется прикупить себе самолетик. help
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Тихо
  • Лесник
 djulia (Посетители) Сегодня, 15:08
Подождите то ли еще будет в КЗ, когда начнут преподавать в школах сразу на 3-х языках, много ли умных придет из них на работу...
 
-1
  • nadiuna
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 Тихо (Посетители) Сегодня, 14:58
Цитата: Швейк
бесплатно только трусы,

Смотрю у русских тоже не очень в последние времена. Рабочие места заняло поколение 90 тое.

Цитата: Сергей Владимиров
Вот что происходит в мире,когда во власть приходят безграмотные.....

Дети демократии.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ну Ну (Посетители) Сегодня, 14:45
Краснов,
Действительно, все дурное заразительно
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Тихо
  • nadiuna
  • Лесник
 Швейк (Посетители) Сегодня, 14:42
Та че уж там, разрешили бы бесплатно только трусы, да и то лишь в зимний период. А летом и лопухом прикрыться можно rofl
 
-1
  • nadiuna
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • Тихо
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 14:39
А в желудок будут заглядывать? Картофель или вермишель? А то не дай бог морепродукты? Вот что происходит в мире,когда во власть приходят безграмотные..... stena beer2
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Ну Ну
  • Швейк
  • nadiuna
  • Вован
  • Лесник
  • zhanino
 Краснов (Посетители) Сегодня, 14:39
С каждым годом шутки про платный воздух становятся всё менее смешными и обретают вполне реальные очертания. Думаю, и у нас подобное не заставит себя ждать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • Bamb00k
  • Вован
 Disco (Посетители) Сегодня, 14:18
совсем Апупели, уже не знают как народ ограбить.

Танцуют все...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика