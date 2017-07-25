В России провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным. Новые авиационные правила, предложенные Министерством транспорта Российской Федерации, предусматривают вес ручной клади в пять килограммов, сообщает РИА Новости.



Из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт без дополнительной платы, исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера.



При этом пассажиры, купившие возвратные билеты, сохранят возможность бесплатно провезти не менее десяти килограммов багажа.



Проект изменений в федеральные авиационные правила был размещен на сайте regulation.gov.ru. Предполагается, что они вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного авиабилета. Ранее его одобрила Госдума.



Также приводится перечень вещей, которые пассажир может взять с собой на борт, помимо ручной клади, без дополнительной платы. В нем остались дамские сумки, портплед с костюмом и детское питание для ребенка. Однако зонты, трости, верхняя одежда, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамера и портативный компьютер теперь в этот список не входят.