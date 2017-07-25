В горах Алматы погиб парень, сбежавший с 16-летней фехтовальщицей

17-летний юноша по имени Назар, с которым сбежала фехтовальщица Анастасия Смирнова, погиб в горах. Об этом на своей страничке написал волонтер Ислам Угушев, передает корреспондент Tengrinews.kz.Эту информацию подтвердили в Республиканском оперативном спасательном отряде.24 июля в 21.36 группа РОСО прибыла на место происшествия. "После того как спасатели Службы спасения 109 передали девушку (16 лет) врачам скорой помощи оперативная группа РОСО совместно со спасателями Службы спасения начали поиск молодого человека 1999 года рождения. В ночное время поиски были прекращены. В 5.30 минут оперативная группа в количестве 5 спасателей выехали на продолжение поисков. В 08.24 тело было обнаружено", - сообщили в РОСО.Спасатели РОСО КЧС МВД РК обнаружили тело молодого человека на склоне горы, напротив гостиницы, на правом берегу речки Казачка. После вызвали сотрудников полиции.Ранее сообщалось, что, благодаря очевидцем, молодых людей нашли в районе "Шымбулака". Однако по приезду на место матери Анастасии и волонтеров, Назар и девушка начали убегать. В итоге Анастасия упала вниз примерно с высоты второго этажа, а потом катилась еще около десяти метров по камням. Девушка осталась жива. Ей была оказана помощь, а Назар убежал, после чего сотрудники полиции и спасатели поехали на поиски Назара. Об этом рассказал в своем предыдущем посте Ислам Угушев.Позже Угушев рассказал, что парень погиб, самостоятельно пытаясь спуститься с горы.Напомним, 16-летняя кандидат в мастера спорта по фехтованию Анастасия Смирнова отправилась на встречу с другом 23 июля и перестала выходить на связь с родными. 24 июля появилась информация, что Анастасия убежала с неким 17-летним юношей по имени Назар. Оперативно был создан штаб поиска, пошел сбор информации.