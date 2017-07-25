Сейчас на сайте
2545
объявлений
  • Продам Фрезы за 5 000 тенге
  • Ремонт квартир и офисов
  • Продам Морозильный ларь Тonbao за 125 000 тенге
  • Продам Вешалки за 50 тенге
  • Услуги бухгалтера
  • Требуется Администратор, 100 000 тенге
  • Торговый представитель, 160 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 25 Июля
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.7 KZT
  • €1 = 380.77 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В горах Алматы погиб парень, сбежавший с 16-летней фехтовальщицей

Просмотров:290 Опубликовано: Сегодня, 14:38
В горах Алматы погиб парень, сбежавший с 16-летней фехтовальщицей
Кадр из видео
17-летний юноша по имени Назар, с которым сбежала фехтовальщица Анастасия Смирнова, погиб в горах. Об этом на своей страничке написал волонтер Ислам Угушев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Эту информацию подтвердили в Республиканском оперативном спасательном отряде.

24 июля в 21.36 группа РОСО прибыла на место происшествия. "После того как спасатели Службы спасения 109 передали девушку (16 лет) врачам скорой помощи оперативная группа РОСО совместно со спасателями Службы спасения начали поиск молодого человека 1999 года рождения. В ночное время поиски были прекращены. В 5.30 минут оперативная группа в количестве 5 спасателей выехали на продолжение поисков. В 08.24 тело было обнаружено", - сообщили в РОСО.

Спасатели РОСО КЧС МВД РК обнаружили тело молодого человека на склоне горы, напротив гостиницы, на правом берегу речки Казачка. После вызвали сотрудников полиции.

В горах Алматы погиб парень, сбежавший с 16-летней фехтовальщицей


Ранее сообщалось, что, благодаря очевидцем, молодых людей нашли в районе "Шымбулака". Однако по приезду на место матери Анастасии и волонтеров, Назар и девушка начали убегать. В итоге Анастасия упала вниз примерно с высоты второго этажа, а потом катилась еще около десяти метров по камням. Девушка осталась жива. Ей была оказана помощь, а Назар убежал, после чего сотрудники полиции и спасатели поехали на поиски Назара. Об этом рассказал в своем предыдущем посте Ислам Угушев.

Позже Угушев рассказал, что парень погиб, самостоятельно пытаясь спуститься с горы.

В горах Алматы погиб парень, сбежавший с 16-летней фехтовальщицей


Напомним, 16-летняя кандидат в мастера спорта по фехтованию Анастасия Смирнова отправилась на встречу с другом 23 июля и перестала выходить на связь с родными. 24 июля появилась информация, что Анастасия убежала с неким 17-летним юношей по имени Назар. Оперативно был создан штаб поиска, пошел сбор информации.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
manwyk (Посетители) Сегодня, 15:15
Так ей уже 16,по согласию можно.Зря бежали.Хотя...может,не могли оторваться друг от друга.Первая любовь,так сказать.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Лесник (Посетители) Сегодня, 15:10
Из Алма-Аты ты ко мне летела,
Так меня хотела вновь увидеть ты.
Синие холмы вспыхнут ярким светом
И на месте этом вырастут цветы..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Тихо
  • Лесник
 Швейк (Посетители) Сегодня, 14:48
Куда сбегали, от кого сбегали? Эт че, современная версия Козы Корпеш и Баян Сулу? nini
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика